Афиша с 12 по 16 сентября в Твери: три фестиваля, сказка про Емелю и лекция от японского профессора

Про сентябрь говорят, что это самое уютное время. Наверное именно поэтому так много на него приходится ярких событий. Уличные фестивали, открытия творческих сезонов - лишь часть этого.

ФЕСТИВАЛИ

«Княжество Тверское»

В центре Твери развернутся средневековые шатры. На берегу реки Тьмаки состоится X фестиваль показательных выступлений клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское». В этом году на фестивале впервые пройдут водные боевые маневры моделей исторических судов.

В акватории Тьмаки развернется артиллерийская дуэль между кораблями, собравшимся покажут инсценировку штурма форта с воды. После шоу все желающие смогут посетить пристани и познакомиться с кораблями и их экипажами поближе. Еще одним зрелищным событием фестиваля станет турнир «Меч Твери». В боях сойдутся настоящие воины в средневековых доспехах, а юниоры сразятся на спортивных мечах.

Собравшихся ждут средневековые игры, викторины, тематические фотозоны, мастер-классы по кузнечным, гончарным, ткаческим ремеслам, купеческая ярмарка, много музыки и танцев. Желающих также научат красить ткани древним способом, делать свечи из воска и выплавлять стеклянные бусы на горне.

Ландшафтный парк «Тьмака»

14 сентября в 12:00.

Вход свободный.

В акватории Тьмаки развернется артиллерийская дуэль между кораблями. Фото: Сергей Алукард

«Новолетие в Пречистом бору»

Молодежный фестиваль пройдет в десятый раз и будет посвящен памяти князя Михаила Тверского. Праздник «Новолетие» приурочен к 14 сентября. Новый год (новолетие) в допетровскую эпоху начинался в сентябре, и в календаре Русской православной церкви этот порядок так и остался неизменным (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому). В программе встречи - песни, хороводы, массовые игры, а также мастер-классы по народным ремеслам и выступление реконструкторов.

Деревня Черногубово Калининского района

15 сентября в 13:00 (недалеко от конечной остановки маршрутки № 223).

Фестиваль пройдет в 10-ый раз. Фото: Вадим Дорохин

Фестиваль походной кухни

Помимо дегустации блюд походной кухни зрителям будут представлены реконструкция военных эпизодов периода Смутного времени, кулинарные мастер-классы, спортивные состязания и полюбившийся калязинцам и гостям района ежегодный фестиваль патриотической песни «Калязин. Родина. Единство».

Гости фестиваля походной кухни смогут принять участие в мастер-классах, посетить выставку-продажу изделий народных промыслов и ремесел, лавку сувенирной продукции, площадки народных игр. На отдельной площадке будет работать сельскохозяйственная ярмарка урожая 2019 года.

Калязин

14 сентября с 12:00.

Будет вкусно, интересно и песенно. Фото: с сайта фестиваля

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

15 сентября 12:00 - Сказка с оркестром для родителей с детьми «Снова про Емелю». Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Художественный руководитель и главный дирижёр – Андрей Кружков. Композитор – заслуженный деятель искусств России Елена Лебедева. Автор сценария – Татьяна Лаврова. Песочное шоу – Катарина Лав.

Текст читают: народный артист России Константин Юченков и артистка Тверской филармонии Анна Малышева. «Снова про Емелю» - это сказка с оркестром для юных зрителей, которая в интересной, простой и увлекательной форме познакомит со знаменитым сказочным персонажем.

В центре внимания сказки простой деревенский парень Емеля, который не отличается особым трудолюбием, а любые дела начинает только после многочисленных просьб. Его лень на грани находчивости делает историю яркой и веселой.

1–30 октября – 50-й фестиваль «Музыкальная осень в Твери»

Впереди - Музыкальная осень

ТЕАТР

«Деревенская история»

Год театра в России продолжается. Тверская картинная галерея и «Живой театр» приглашают жителей города на спектакль «Деревенская история».

Спектакль режиссера Надежды Лутьяновой (по мотивам Н. Коляды «Половики и валенки») - это простая деревенская история о жизни и дружбе.

Ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1.

11 сентября в 19:00.

Стоимость билета: 100 руб. Информация по телефону: 39-80-35.

Спектакль - это простая деревенская история о жизни и дружбе

МУЗЕИ

«Русская живопись XX века – глазами японского профессора»

Прогулка-лекция по залам пройдет в компании японского профессора-русиста из университета Кумамото-Гакуэн (Япония) Дзётаро Ота.

Дзётаро Ота – профессор университета Кумамото-Гакуэн (Япония), кандидат наук, русист. В марте 1989 года окончил отделение русского языка в Токийском институте иностранных языков. В марте 1992 года окончил аспирантуру Токийского института иностранных языков, защитил диссертацию «Поэзия Александра Блока в «трилогии вочеловечения».

Область научных интересов и публикаций: русская литература и искусство, культурология. Творчество литераторов: Андрея Белого, Александра Блока, Иванова-Разумника, Евгения Замятина, Бориса Пильняка, Корнея Чуковского, Михаила Зощенко и других литераторов в 1910–1930 гг.; жизнь и творчество художницы Варвары Бубновой; театр «Кабуки» в русском театре и искусстве; проблемы взаимосвязи русской живописи и русской литературы.

Тверской императорский дворец

13 сентября в 18:00.

ПРАЗДНИКИ

Фаер-шоу в городском саду

Закрыть лето в Твери приглашают ярко! Огненный праздник пройдет на главной площадке города. В двухчасовой программе запланировано выступление артистов огненного жанра со всей России, креативные, интересные, экспериментальные выступления с огнем. Также на празднике состоится традиционный конкурс-отбор песен и розыгрыш подарков.

Городской сад, нижняя балюстрада

14 сентября в 19:00.

Будет ярко. Фото: Дмитрий Митин

ГАСТРОЛИ

«Немного Нервно»

Концерт группы «Немного Нервно» пройдет в рамках тура. Музыканты представят новый альбом и новую программу «Светлей».

«Светлей» - это одиннадцатая пластинка коллектива, в которой объединились элементы неоклассики (скрипка, фортепиано), дрим-фолка (glockenspiel, этнические флейты, перкуссия), рока и indietronica.

- Десять песен о том, о чем не принято говорить. Десять текстов о ненависти и любви, оторванных от времени и места. Десять историй, которые вызовут гнев, отрицание или осознание. Это не то, что вы подумали. Это «Светлей», - образно рассказывают об альбоме музыканты.

Клуб «Биг Бен», ул. Брагина, 2.

18 сентября в 19:30.

Билеты: 500/600 руб. - предварительная продажа; 700 руб. - в день концерта (при входе).