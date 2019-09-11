2019-09-16T10:12:49+03:00
Общество

В "Южном" меняют теплосети

Администрация Твери предупреждает о возможных перебоях с горячей водой
Алина ПЕТРОВА
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На сетях в "Южном" идет ремонт. Фото: пресс-служба администрации ТвериНа сетях в "Южном" идет ремонт. Фото: пресс-служба администрации Твери
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На 17 участках распределительных тепловых сетей в Твери, в микрорайоне «Южный», в течение сентября будет выполнен капитальный ремонт. Всего будет заменено порядка 4 километров труб. Работы на объектах ведутся под контролем Департамента ЖКХ и строительства.

В этом году на капитальный ремонт распределительных теплосетей в Твери выделено 29,1 млн рублей – это средства регионального бюджета при софинансировании муниципалитета. В ремонт выведено 17 наиболее проблемных объектов в микрорайоне «Южный» – их отбирали, исходя из мониторинга аварийности на теплосетях и рекомендаций единой теплоснабжающей организации «Тверская генерация».

По итогам конкурентных процедур муниципальный контракт на капитальный ремонт сетей заключен с ООО «ТехСтройСеть». Подрядная организация уже ведет работы на объектах. Производится замена труб на различных участках, их диаметр варьируется от 276 до 57 мм, в основном объекты располагаются во дворах, поэтому перекрытия дорог проведение ремонтной кампании не требует.

В связи с проведением работ в отдельных домах микрорайона «Южный» может отсутствовать горячее водоснабжение, об отключениях предупреждены управляющие организации, которые, в свою очередь, должны донести эту информацию до жителей. В Департаменте ЖКХ и строительства пояснили, что временные неудобства, связанные с отключением коммунальных услуг, – это вынужденная необходимость. Работы на распределительных теплосетях без этой меры выполнить невозможно. В то же время капитальный ремонт распределительных сетей должен значительно повысить качество и надежность теплоснабжения потребителей, что позволит избежать отключений в ходе отопительного периода. В работе используются современные материалы: трубы меняют на стальные предизолированные в пенополимерминеральной изоляции.

Контроль за ходом работ в постоянном режиме осуществляют сотрудники городского Департамента ЖКХ и строительства совместно со специализированной организацией, осуществляющей строительный контроль, с тем, чтобы обеспечить выполнение ремонта в установленные сроки и на высоком качественном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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