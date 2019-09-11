В Твери продолжается ремонт двадцати дворов

- Ряд объектов уже находятся в высокой степени готовности к сдаче в эксплуатацию, - сообщают в администрации Твери.

В этом году в Твери будут приведены в порядок два десятка дворов. При отборе объектов для включения в программу главным критерием было состояние территорий.

– Мы обращали внимание, в первую очередь, на состояние дворовой территории, близость к магистральным улицам, расположение рядом социальных объектов. Например, вдоль дома №2 на улице Паши Савельевой ежедневно многие дети идут в 40-ую школу, – пояснил глава администрации Заволжского района Дмитрий Синягин.

На данный момент несколько объектов в разных районах города находятся в финальной стадии. Например, завершены работы на территории домов №№16-20 на улице 6-ая Пролетарская, в ближайшее время будет проведена приёмка. Качество работ проверит специальная комиссия. В течение пяти лет после сдачи объекта подрядная организация будет нести гарантийные обязательства.

Также в завершающей стадии находятся работы на дворовых территориях по адресам: ул. Коробкова, 13; Паши Савельевой, 2; Можайского, 70. Необходимо отметить, что во дворе на Можайского, 70 ремонт не проводился ни разу с момента строительства дома. Дорога была разбита, благоустроенные пешеходные зоны отсутствовали. Сейчас там появились тротуары с заниженным бордюром, в ближайшее время планируется завершить укладку асфальтового покрытия.

На остальных объектах работы активно ведутся. Контроль за ходом ремонта осуществляется представителями администраций районов в постоянном режиме.