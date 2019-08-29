Калининская АЭС: школьник из Удомли покорил Северный полюс

22 августа атомоход с юными путешественниками вернулся в порт Мурманска. Тематический рейс прошел в рамках реализации отраслевого проекта «Школа Росатома».

В числе юных путешественников - ученик Удомельской гимназии №3 Тимофей Титов. Его участие в экспедиции неслучайно, юноша является победителем и призёром олимпиад и конкурсов различных уровней, занимается каратэ, посещает Детскую школу искусств, театральную студию, принимает активное участие в проекте «Школа Росатома». Родители Тимофея работают на Калининской АЭС.

Только вперёд, только к победе!

За десять дней, проведенных в походе, ребята своими глазами увидели захватывающий и неповторимый мир Арктики. Наблюдали за китами, белыми медведями и проплывающими за бортом айсбергами, подплывали к берегам самых изолированных и неприступных архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

Атомный ледокол

Юных полярников ждала и разнообразная культурно-образовательная программа. Школьники узнали о развитии атомного флота, познакомились с историей освоения Арктики и ее уникальными природными объектами. Капитан атомохода Дмитрий Лобусов и его помощники показали детям, как устроен самый крупный и самый мощный в мире атомный ледокол «50 лет Победы».

Благодаря уникальным мастер-классам, ребята познакомились с особенностями кинодокументалистики и актерской профессии, а также стали участниками песенного конкурса «Арктиковидение», фестиваля мультфильмов, инженерно-экономической игры и Метапредметной олимпиады «Школы Росатома».

Освоить полученные знания юным талантам помогала команда опытных педагогов проекта «Школа Росатома» и сети информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ). В качестве наставников ребят выступили продюсер и телеведущий Валдис Пельш, актрисы Елена Яковлева и Анастасия Макеева, блогер Руслан Усачев и другие «звездные» пассажиры атомного ледокола. На «крыше мира» (90°00′00″ северной широты) школьники исполнили два зажигательных флешмоба, развернули государственный флаг и прямо вокруг полюса провели парад флагов городов России.

«Я очарован великолепием этих мест. Арктика - это невероятная вселенная, где большая часть суши покрыта ледниками. Это дом моржей, тюленей, китов, северных оленей и, конечно же, белых медведей. И эти эмоции многократно усиливаются от осознания того, что ты плывешь на самом современном и мощном атомном ледоколе в мире. Не передать словами те ощущения, которые испытываешь, когда этот стальной гигант оказывается в своей стихии и льдины метровой толщины ломаются под его тяжестью, как скорлупки», - поделился впечатлениями Тимофей Титов.

Холод Арктики

Фауна Арктики

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.