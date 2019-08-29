2019-08-29T17:46:13+03:00
Общество

1 сентября в Твери будет по-летнему жарко

Наслаждаемся теплом и пока не думаем об осени
Ирина ТАРАСОВА
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Детям идти в школу, а тут лето наступилоДетям идти в школу, а тут лето наступилоФото: Ирина ТАРАСОВА
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Пусть лето и заканчивается, но теплая погода из области пока уходить не спешит. Температура воздуха в ближайшие дни будет держаться выше климатической нормы.

С пятницы на субботу холодный атмосферный фронт пройдет очень близко к нашему региону и может задеть северные районы. Что добавит облачности и локальных дождей.

В субботу, 31 августа, будет ясно и малооблачно. Днем +23, на солнце все +26. Ночью прохладно - от +10 до +6 из-за отсутствия облаков и ветра западных направлений.

В воскресенье, 1 сентября, местами может поморосить. Из-за облаков, которые выступают одеялом, днем будет +22, а ночью +15. Северо-западный ветер усилится до 8 метров в секунду. В понедельник и вторник теплая погода также сохранится.

- Детям идти в школу, и тут лето наступило, - улыбается доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Днем переменная облачность, ожидается до +23.

Ветер поменяет свое направление на северное и будет 2-3 метра в секунду. А вот давление, которое повышалось всю прошлую неделю, с субботы снизится до 751 мм рт. столба. Но со следующей недели опять пойдет вверх.

ИСТОЧНИК KP.RU

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