Это не та профессия, где можно зарабатывать большие деньги: Тверской ОМОН открыл двери своей штаб-квартиры

Несколько лет назад мне посчастливилось побывать на легендарных курсах экстремальной журналистики «Бастион». Всё было очень серьезно и по-настоящему. В один из дней испытаний нас привезли на встречу с отрядом ОМОН. Их, высоченных и крепких, было 70 человек. Нас - чуть больше десяти. Тогда-то и прозвучало предложение понаблюдать со стороны за работой отряда или стать по другую сторону баррикад. Я для себя выбрала опыт.

Признаться, ощущения запомнились надолго. Ты, с такими же лихими парнями и девчонками, против, как казалось, неповоротливых безэмоциональных машин, закованных в броню и прикрытых стальными щитами. Их много, но ты легкий, натянутый как пружина, готовый к прыжку. Это ощущение лихой свободы опьяняло и стучало в висках адреналином. Нервный смех, сжатые кулаки, сильные ноги. Но всё это до того момента, пока они не пошли на нас стеной. Призыв разойтись мы, конечно, проигнорировали. И во второй, и в третий, и в четвертый раз... И тогда в ход пустили брандспойт.

Вертлявая смешная струя прыснула по нашим жидким рядам, догнала меня, с легкостью подкинула в воздух, как мешок с сеном, и больно шмякнула об землю. Весь мой пыл тут же улетучился, и почему-то сразу расхотелось воевать. Обиженная и побежденная, я почему-то постыдилась потом подойти к нашим «противникам» и поговорить. А потому, когда выдалась эта возможность - узнать о людях, что стояли тогда напротив нас, - я за нее ухватилась. Оказалось, что за шлемами и щитами кроется гораздо больше эмоций, чем кажется со стороны.

Сергей Шаран предлагает журналистам почувствовать себя по ту сторону щитаФото: Ирина ТАРАСОВА

КАЖДЫЙ ИЗ ОТРЯДА НАПАРНИК

В гости к тверскому ОМОНу я отправилась впервые. Ожидала чего угодно: что нас заставят бегать, прыгать, стрелять… Буквально видела, как я сливаюсь уже на первых ста метрах дистанции и не попадаю в цель с десятого раза. Но всё оказалось совершенно иначе.

Зал. На стенах фотографии героев. И мы, сидящие напротив друг друга. Говорили о разном: о жизни, работе, провокациях. О многом, кроме проблем. Здесь жаловаться не принято. Как и не принято хвалиться подвигами.

- Это не та профессия, где можно зарабатывать большие деньги и рассказывать о геройствах. Кому надо именно это, понимают и сами уходят. Остаются товарищи, семья. Этот дух и есть самое главное, - с улыбкой рассказывает майор полиции, сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Тверской области Сергей Шаран.

Если обратиться к истории, то аббревиатура ОМОН изначально расшифровывалась как «отряд милиции особого назначения». Первые подобные отряды были созданы в 1987-1989 годах в Москве, Ленинграде и Минске. Чуть позже, 18 марта 1993 года, такой отряд появился в Твери. А спустя полгода специально созданная группа уже выехала в Дагестан и Северную Осетию.

Майор полиции, сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Тверской области Сергей ШаранФото: Ирина ТАРАСОВА

Необходимость в ОМОНе объясняли так: развал страны сопровождается развалом экономики, появляется организованная преступность, которой милиция противостоять не в силах. Использовать армию нельзя, это возможно только в случае чрезвычайного или военного положения. Сотрудники ОМОНа, которые относились к милиции, но при этом выполняли функции военнослужащих, и стали тем самым промежуточным звеном.

- Ни ОМОН, ни СОБР (специальный отряд быстрого реагирования, который занимается исключительно задержанием вооруженных преступников) оперативными разработками не занимаются. Мы обеспечиваем силовое сопровождение мероприятий, проводимых другими службами. Что касается ОМОНа, то наша основная задача - охрана общественного порядка во время массовых мероприятий и в крайних случаях - пресечение массовых беспорядков.

Кстати, с началом реформы и переименованием милиции в полицию ОМОН также переименовали - в ОПОН. Затем в ООН. Но оба названия не прижились. Спустя два года прежнюю аббревиатуру вернули. Изменив при этом формулировку: теперь это отряд мобильный особого назначения.

С апреля 2016 года спецподразделение ОМОН вошло в состав нового ведомства - Росгвардии.

Детали экипировкиФото: Ирина ТАРАСОВА

ПО ТУ СТОРОНУ ЩИТА

Почувствовать себя по ту сторону щита я даже не планировала, на то есть парни. Коллеги же с удовольствием примерили повседневную экипировку сотрудника ОМОНа, используемую при выполнении различных задач.

Первым был легкий бронежилет 3-го класса, шлем и комплект защитных щитков «Черепаха». Общий вес - до 7 кг. Со щитом - до 10 кг. Основная задача такого комплекта - защитить сотрудника от режуще-колющего оружия, палок и камней. По нормативу его положено надеть в течение 2 минут.

Следующий - общевойсковой защитный костюм, или ОЗК. Он надевается, когда обнаруживаются газы, которые могут воздействовать не только на органы дыхания, а также при радиационной опасности, и бывает двух видов. Норматив для надевания - 2 минуты.

И, наконец, тяжелый комплект экипировки для задержания вооруженных и особо опасных преступников. Один только бронежилет весит от 7 до 15 кг. Плюс защитный шлем 3-го класса, от тяжести которого голова начинает раскачиваться во все стороны и вздуваются все шейные жилы.

- Во всём этом можно находиться не более 4 часов, - отмечает Сергей Шаран и как бы между прочим добавляет, - но понятно, когда ты на войне, то уже не до подсчета времени.

Общевойсковой защитный костюм, или ОЗК. Двух видовФото: Ирина ТАРАСОВА

Финальные штрихи экипировки - шлем и резиновая дубинка (последняя, кстати, в экипировке омоновца появилась далеко не сразу).

Неожиданно все прелести легкого комплекта защиты предлагают оценить и мне. Ясное дело, отказываюсь. «Это ж какая-то пародия получится на вас. Причем не смешная», - пытаюсь отойти в сторону. Но не получается.

- Вы просто не знаете, какие у нас девушки служат. К некоторым я бы даже не рискнул подойти. Бывает, что и с нами встают в защите. Неужели не интересно? - нажимают на слабое место. Через пару минут я опускаюсь на колено и смотрю в те самые круглые прорези щита. С той стороны...

Даже в легком комплекте жарко и неудобно. Броня сковывает, вызывая ощущение несвободы. Понятно, что в таком положении движения сильно ограничены.

- В одиночку такой гладиатор толку не представляет, - указывает на меня Сергей Шаран. - Отряд - другое дело. Поэтому и команд мало. Чем их меньше, тем они эффективнее работают. Есть 3-4 команды в стоячем положении. Есть команды, которые выполняются с колена и в движении.

Кстати, сдача нормативов для всех сотрудников ОМОНа независимо от пола проходит два раза в год. Сдают физподготовку, надевание средств химзащиты, стрельбу, сборку-разборку оружия.

- При таком непростом подходе в ОМОН принимаете, наверное, далеко не всех. Насколько строгие критерии?

- Их не много, - возражает Сергей Шаран. - Необходимо наличие полного среднего образования, быть пригодным по состоянию здоровья, отслужить в армии. Но главное - чтобы человек был психологически устойчив.

Почувствовать себя по ту сторону щита я даже не планировала. Но уговорили, подчеркнул, что в ОМОн служат и женщиныФото: Ирина ТАРАСОВА

ПРОВОКАЦИЯ КАК ЖАНР

Полностью экипированный сотрудник - это нервно, потому что, оценивая мощную экипировку, мы не видим лиц, а значит, эмоций.

- У некоторых сложилось ошибочное представление, что если видишь ОМОН, то значит сейчас будут бить. Но это не так, - отмечает Сергей Шаран. - Нарушения устраивают граждане. ОМОН их пресекает. Существует гигантское количество тактически разработанных приемов, в том числе со щитами, которые помогают избежать столкновения. Например, разделить толпу на малые группы, организовать потоки для отходов с места.

Вторая задача ОМОНа - охрана жизни и здоровья людей, а также имущества. Согласитесь, если митинг проходит у нашего подъезда, а по его завершении сломали машину, испортили подъезд, то это как минимум неприятно. Следить за этим также входит в функции сотрудников ОМОНа. Так же, как и вычислять провокаторов.

- Если вы находитесь на празднике и не видете омоновцев, вы ошибаетесь, где-то всегда стоит пара камазов. И еще, любым организованным скоплением людей всегда кто-то управляет. Об этом надо знать, как и о том, что количество провокаций с каждым годом растет и видоизменяется. Кто-то в напряженной ситуации подходит к сотрудникам и читает стихи, кто-то задает нелепые вопросы или даже оскорбляет. Наша задача даже в такой ситуации всегда одна - сохранять внутреннее спокойствие и не реагировать.

Оценила я и то, каково это быть по ту сторону щитаФото: Ирина ТАРАСОВА

И с другой стороныФото: Ирина ТАРАСОВА

И выполнить несколько командФото: Ирина ТАРАСОВА

Легкая (слева) и тяжелая экипировка бойцов ОМОНФото: Ирина ТАРАСОВА

Техника ОМОНФото: Ирина ТАРАСОВА