Калининская АЭC направила более 115 млн рублей в 2019 г. на комплексное развитие Удомельского городского округа

Сергей БОЙКО

На вопросы журналистов региональных и районных средств массовой информации Тверской области отвечали заместитель директора по управлению персоналом Калининской АЭС Олег Лебедев и начальник управления информации и общественных связей атомной станции Александр Давыдов.

Заместитель директора по управлению персоналом Калининской АЭС Олег Лебедев

Всего в 2019 году АО «Концерн Росэнергоатом» и Калининская АЭС направили 115,3 млн рублей на реализацию проектов в сфере образования, медицинского обслуживания, на благоустройство и развитие Удомельского городского округа. Из них более 25 млн рублей направлено на ремонт центральных автомобильных дорог и дворовых территорий Удомли и разработку проектно-сметной документации для организации ремонта в 2020 году.

Олег Лебедев обратил внимание журналистов на то, что порядка 15 млн рублей в текущем году направлено на поддержку системы здравоохранения Удомельского городского округа: «Для повышения доступности и качества медицинской помощи населению в Центральную медико-санитарную часть планируется закупить новое оборудование, в детской и взрослой поликлиниках будет выполнен ремонт входных групп».

Кроме того, в 2019 году будут выполнены работы по ремонту многоквартирного дома, находящегося в аварийном состоянии, капитальному ремонту систем теплоснабжения и холодного водоснабжения в сельских населенных пунктах, устройству централизованного холодного водоснабжения в микрорайоне «Пионер». Также на территории города и сельских населенных пунктов предстоит заменить на новые 1415 уличных светильников.

Традиционно атомная станция поддерживает спортивные организации, учреждения культуры и дополнительного образования. Адресная помощь оказывается инвалидам, престарелым людям, детям-сиротам, социально незащищенным гражданам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2019 году расходы на благотворительность составили 16 миллионов рублей.

О лучшей практике социального партнерства - проекте «Праздник нашего двора» рассказал представителям СМИ Александр Давыдов. «Проект включает комплекс мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий города, - отметил А. Давыдов. - Важная деталь данного проекта - участие жителей, начиная от высказывания предложений по благоустройству своих дворов до личного участия в их реализации».

По словам Олега Лебедева, проблемных вопросов на территории Удомельского округа еще достаточно много. «Калининская АЭС обязательно будет продолжать оказывать помощь округу в рамках своих возможностей. Здесь живут наши работники, растут дети, приезжают гости. Город и атомная станция - это единое целое», - подчеркнул он.