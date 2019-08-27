Калининская АЭС: инженер-технолог Калининатомэнергоремонта вошла в число золотых призеров Международного чемпионата WorldSkills Kazan-2019

Соревновательный блок «FutureSkills» был впервые представлен в этом году в рамках чемпионата и включал 25 компетенций будущего: квантовые технологии, проектирование нейроинтерфейсов, технологии композитов и пр. Его ключевая цель – опережающая подготовка кадров, востребованных в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики.

Золотую медаль в компетенции «Управление жизненным циклом» завоевала отраслевая команда Госкорпорации «Росатом». В ее составе выступала инженер-технолог филиала АО «Атомэнергоремонт» «Калининатомэнергоремонт» Екатерина Водогреева.

Екатерина Водогреева

Екатерина вошла в отраслевую команду по итогам конкурсного отбора. Ранее она участвовала в составе сборной Калининской АЭС и КАЭР в дивизиональном чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2019» в компетенции «Управление жизненным циклом» (команда стала серебряным призером), затем этим же составом команда приняла участие в IV Отраслевом чемпионате «AtomSkills-2019».

«Большая честь быть частью команды Госкорпорации «Росатом». Участие в чемпионате - это отличная мотивация к совершенствованию профессиональных навыков, а также отличная возможность обменяться опытом и передовыми методами работы в отрасли с целью повышения надежности и безопасности мировых атомных технологий», - отметила Екатерина Водогреева.

Мировой чемпионат профессионального мастерства по стандартам «WorldSkills» собрал более 1 300 специалистов из 63 стран. Молодые профессионалы соревновались в 56 компетенциях в различных сферах. Россию представляли 63 конкурсанта, в том числе пять участников и два эксперта от Росатома. Основная миссия чемпионата - популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.