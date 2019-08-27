Семье из Тверской области срочно требуется помощь в восстановлении жилья после пожара

Тысячам семей, которые находятся в кризисной ситуации и нуждаются в поддержке, оказана всесторонняя помощь. Все истории и видимые результаты работы с семьями вы можете посмотреть на официальном сайте фонда constanta-fund.ru и в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram).

Сегодня срочная помощь требуется родителям пятерых детей Ирине и Андрею. Он работает водителем, а она – с детьми и на хозяйстве. Старшая дочка, Алена, уже живет отдельно и работает, но часто приезжает к родителям помочь с младшими. Сын Ваня – студент областного университета, дома бывает на каникулах. Варя с Соней – школьницы, гордость класса и родителей, всеобщий любимец Вовка планирует стать ученым, а пока учит буквы.

С небольшой отцовской зарплаты при рачительном планировании дети всем обеспечены, а вопросы образования в семье – в приоритете.

Живет семья в старом доме барачного типа, соседствуя до недавнего времени с мужчиной злоупотребляющим алкоголем. Сразу после новогодних праздников на его половине вспыхнул пожар, лишь чудом семья успела выскочить на мороз, в чем были. Огнеборцы соседа спасти не смогли – так и сгорел со своей квартирой. При пожаре смежная стена между двумя половинами дома значительно выгорела, а при тушении оказались затопленными все комнаты. «Мы пожарным очень благодарны, - говорит Ирина. – Отстояли-таки наш дом. Мы все живы, стены на месте». В огне и воде зимней ночью сгинуло все нажитое: скромный ремонт, мебель, вещи.

Первое время вшестером ютилась в съемной комнате Алены: на улице мороз, залитое жилье быстро не просушить. Как только ушла вода, и немного выветрился запах гари, Андрей с Ваней затянули остаток стены пленкой и утеплили, как могли. Заставили покореженной мебелью и вернулись домой: восстанавливать дом и заново налаживать быт.

В пострадавшей комнате жить нельзя: сыро, холодно, нужно заново класть печь, менять рамы, перестилать пол и делать потолок. Отец со старшим сыном готовы сами сделать ремонт, но все упирается в закупку стройматериалов – нужно целых 80 тысяч рублей. Органы соцзащиты обратились за помощью в «Константу»: «Очень хорошая семья, и такое несчастье – с детьми начинать все заново».

Дом, пострадавший от пожара

Все силы Андрея и Ирины брошены на приведение дома в порядок. Иван подрабатывает вечерами, Алена делится зарплатой, младшие отказались от сладостей, чтобы иметь возможность купить лишний кирпич на печку и доски.

80 тысяч рублей для села – сумма огромная, собирать которую семье придется годами, даже без конфет и подарков на дни рождения. Лето подходит к концу, совсем скоро начнутся заморозки и дожди, а потом и снега с морозами, поэтому погорельцам так важно подготовить дом к холодам, чтобы дети не мерзли и не простужались.

Давайте поможем этой дружной и работящей семье встречать зиму в отремонтированном, теплом доме и восстановим их жилье после пожара.

Благотворительный фонд «Константа» открыл сбор помощи для этой семьи, вы также можете помочь, отправив SMS со словом «константа» пробел «сумма пожертвования» (цифрами) на короткий номер 3443. Подробная информация на сайте фонда - constanta-fund.ru.

Публикация подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.