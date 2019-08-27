Старица: что сделано, что делается

Большая стройка развернулась этим летом в Старице. Здесь реализуются сразу несколько крупных проектов по федеральным и областным программам. Вместе с представителями местной власти, депутатами и общественностью строящиеся объекты посетил председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев.

Берег Волги, напротив — Успенский монастырь. Это одно из самых красивых и часто посещаемых туристами видовых мест города. Рядом с капитально ремонтируемым Волжским мостом ведётся благоустройство набережной — от церкви Параскевы Пятницы до церкви Преображения Господня.

Депутат Собрания депутатов Старицкого района Александр Шитков вспоминает, что когда-то это было центральным местом города:

— Здесь кипела наша жизнь, и очень важно, что сегодня это место вновь возрождается, оно будет вновь центром нашей культуры,— уверен депутат.

И эта уверенность вполне обоснована — на набережной реализуются сразу три проекта: два по программе поддержки местных инициатив (по полтора миллиона каждая) и один (в размере 7,5 млн. рублей) по федеральной программе «Комфортная городская среда». Подготовительные работы под устройство тротуаров уже выполнены, положен бордюрный камень, ведётся устройство ограждения набережной. Чуть позже положат асфальт, будут установлены фонари, лавочки, урны. Срок сдачи объекта — 30 сентября. Главной изюминкой набережной станет ограждение с элементами белого известнякового камня, который стал брендом старицкой земли.

- В городе Старица наш белый камень уже представлен в Успенском монастыре, ограждении сквера по улице Ленина. Первый этаж краеведческого музея также облицован известняковым камнем. Наша цель — сделать белый камень брендом Старицы, чтобы мы зазвучали на весь центральный регион и на всю Россию,— делится планами депутат Собрания депутатов Старицкого района Михаил Мусатов.

Такое комплексное благоустройство сделает город не только более комфортным для жителей, но и более привлекательным для гостей. Туристический потенциал Старицы огромен, и нужно максимально его использовать, уверены представители общественности, которые также строго следят за ходом строительных работ.

— На последнем Форуме муниципальных образований губернатор Игорь Руденя отметил, что у нас сегодня есть деньги и есть возможности. Необходимо только успевать реализовывать их в нужные сроки,— говорит член Общественной Палаты Тверской области Надежда Дарченкова.— Сегодня мы убедились, что денежные средства осваиваются в полном объёме и по целевым направлениям.

Ещё один крупный и важный для Старицы объект, строящийся по национальному проекту «Образование»,— детский сад-ясли на 150 мест на улице Захарова проектной стоимостью 120 миллионов рублей. Сюда уже подведены все коммуникации, плитами перекрыт первый этаж, возводятся стены второго этажа, идут работы по устройству котельной, монтаж теплотрассы. При нынешних темпах строительства объект должны сдать в срок — в декабре этого года.

Как отмечает директор средней школы станции Старица, председатель местного Собрания депутатов Татьяна Керничишина, в целом сфере образования в районе сейчас уделяется особое внимание:

— В настоящее время у нас строится детский сад на 150 мест. И это очень поспособствует тому, чтобы молодые родители смогли выйти пораньше на работу и приносить пользу родному городу, родному району. Рядом с возводимым детским садом проходит улица Мира.

Здесь за два месяца провели полную реконструкцию дорожного полотна — от улицы Захарова до набережной Волги. Помимо замены асфальта, брусчаткой уложена часть тротуаров, положен бордюрный камень, установлены два лежачих полицейских. Кроме того предварительно были заменены все подземные коммуникации. По мнению главы Старицкого района Сергея Журавлёва, сегодня муниципальные образования получили уникальную возможность привести в порядок населённые пункты. И очень важно, что в этой работе задействованы и исполнительная власть, и депутаты Законодательного Собрания, и депутатский корпус на местах, и представители общественности.

— Мы не только совместно выбираем объекты, но и совместно ведём текущий контроль строительства этих объектов и как итог — их ввод. Я думаю, что такое взаимодействие с общественностью позволяет правильно реализовывать эти проекты, потому что мы не придумываем что-то, а делаем необходимое, востребованное,— оценил взаимодействие с депутатским корпусом и общественностью Сергей Журавлёв.

Подводя итог рабочей поездки, председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев особо отметил, что подрядчиком двух объектов, проходящих по региональным программам, является местный бизнес. Таким образом, программы работают не только на благо древнего русского города и его жителей, но и на создание новых рабочих мест и поддержку старицкого предпринимательства.

— Действительно, депутатский и общественный контроль работает во взаимодействии с администрацией. Здесь не только депутатский корпус участвует, но и представитель Общественной палаты от Старицкого района, представители общественных организаций. Поэтому и с точки зрения качества работы здесь, как мне кажется, всё нормально. Совместно с подрядчиком выработаны те формы и те объекты, которые нужны населению Старицы,— оценил итоги визита Сергей Голубев.