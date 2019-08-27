«Музыка ради мира»: Международный проект с участием театра из Твери поддержал министр иностранных дел России

Кто-то летом отдыхает, а кто-то замышляет грандиозные планы.

4 сентября Тверь присоединится к Международному проекту «Музыка ради мира», участниками которого станут народная театр-студия «Премьер» (Тверь) и немецкая музыкальная компания (musical-company LMG), которая занимается постановкой мюзиклов. Активное участие в проекте кроме актеров тверского театра примут ученики и выпускники «Школы мюзикла».

А началось все еще в прошлом году. Практически на границе со Швейцарией, в десяти километрах, находится немецкий город Гренцах-Вилен. Известен он в том числе и музыкальной гимназией, которая раз в год представляет яркие музыкальные проекты. Руководители музыкальной компании LMG, работающие в гимназии, супруги Томас и Ульрике Фогт, решили расширить проект и стали искать, с кем можно посотрудничать в России. С помощью Тверской региональной общественной организации социального и культурного обмена «Интеркруг» удалось выйти на народный театр-студию «Премьер». Переговоры прошли в ноябре прошлого года.

- Идея нам показалась крайне интересной. А после того как нас поддержал министр иностранных дел Сергей Лавров, все сомнения отпали, - рассказал руководитель народного театра-студии «Премьер» Андрей Коряков.

Это будет большой праздник мюзиклов. Фото: из архива народного театра-студии "Премьер"

Действительно, на адрес проекта пришел ответ, в котором Сергей Лавров, обращаясь к организаторам российско-германской инициативы «Музыка ради мира», выразил слова уважения и поддержки:

«Такие творческие обмены неподвластны колебаниям политической конъюнктуры и способствуют поддержанию доверия и взаимопонимания между двумя народами… Убежден, что реализация этого благородного начинания послужит развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества, взаимообогащению наших культур».

Кульминацией такого сотрудничества станет первое совместное выступление русско-немецкой труппы в гала-концерте «Только лучшее». Пройдет он в концертном зале «Панорама» 4 сентября. Гостем мероприятия станет бургомистр города Гренцах-Вилен.

Программа будет посвящена современным российским и мировым мюзиклам. В ней прозвучат 20 музыкальных номеров, в основном на русском и немецком языках. Причём русским ребятам предстоит изучить партии на немецком, латинском и французском, а немецким артистам - освоить русский язык и тоже представить три песни.

- Если кратко и не раскрывая всех секретов, то это будет красиво. Живой звук, колоссальная энергия, новые мелодии - вот главные отличительные черты этого беспрецедентного шоу, - поясняет Андрей Коряков.

Артисты народного театра-студии "Премьер". Фото: из архива народной театра-студии "Премьер"

Кстати, одним концертом проект не завершится. Следующие выступления состоятся в Москве: 9 сентября в Гнесинке в рамках Дня города Москвы и 10 сентября в школе при посольстве Германии в России. А затем, с 23 октября, еще три концерта - в разных городах Германии.

Важно, что проект является некоммерческим и осуществляется на волонтерской основе. Продажа входных билетов на мероприятие не предусматривается.

В связи с этим спрашиваю у Андрея Корякова:

- Помог ли кто-то материально?

- Финансово нас, к сожалению, никто не поддержал. Российским спонсорам это оказалось неинтересно, а потому мы справляемся сами как можем.

Именно поэтому немецкая группа в составе 45 человек (35 старшеклассников и 10 взрослых) будут проживать в семьях тверичан. Точно так же, как потом и тверские ребята будут жить в немецких семьях. И это всех вполне устраивает, ведь идея такого проекта гораздо глубже.

- Все, что мы делаем, - это для более глубокого знакомства между странами. Чтобы избежать кризиса в верхах, надо, чтобы не было кризиса между народами. И, без сомнения, взаимопонимания можно достичь с помощью универсального языка – музыки. Каждый из нас хочет жить так, чтобы обнимать небо и друг друга. Творческая встреча молодых людей должна стать великолепным вкладом в дело мира между двумя народами. Главная цель проекта заключается именно в этом, - уверен Андрей Коряков.

Гала-концерт будет состоять из 20 номеров. Фото: из архива народной театра-студии "Премьер"

Немецкие артисты выучат три песни на русском языке. Фото: из архива народной театра-студии "Премьер"

Артисты театра "Премьер" споют три песни на немецком, латинском и французском языках. Фото: из архива народного театра-студии "Премьер"

Немецкие артисты. И это еще не все. Фото: из архива народного театра-студии "Премьер"

Ответ Сергея Лаврова участникам проекта. Фото: из архива народного театра-студии "Премьер"

Программа гала-концерта. Фото: из архива народного театра-студии "Премьер"