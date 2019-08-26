От вас - фото со школьной линейки, от нас - призы и подарки!От вас - фото со школьной линейки, от нас - призы и подарки!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
2019-08-26T16:45:16+03:00
Общество

Фотоконкурс «КП»: «Первая линейка моего любимого первоклашки в Твери»

Конкурс пройдет со 3 по 10 сентября и завершится торжественным награждением победителей
Алина ПЕТРОВА
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Ваш малыш подрос и в этом году идёт в первый класс! Конечно, невозможно не запечатлеть первую школьную линейку на смартфон и не запостить эти фото в соцсети!

Мы поздравляем наших читателей, чьи ребятишки идут в этом году в первый класс, и предлагаем поучаствовать в конкурсе «Первая линейка моего любимого первоклашки в Твери». Фотографируйте своё чадо и кидайте фото нам на ящик konkurs@kptver.ru в течение 1-2 сентября.

С 3 по 10 сентября на нашем сайте пройдёт онлайн-голосование. Мы предложим нашим читателям выбрать самых обаятельных первоклашек, которые получат полезные подарки от «Комсомолки» и партнеров конкурса. Предупреждаем сразу: это будет очень сложно!

По итогам голосования редакция «Комсомольской правды» наградит трех фаворитов, набравших наибольшее количество голосов! Ждём ваши фото!

ИСТОЧНИК KP.RU

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