Фотоконкурс «КП»: «Первая линейка моего любимого первоклашки в Твери»

Ваш малыш подрос и в этом году идёт в первый класс! Конечно, невозможно не запечатлеть первую школьную линейку на смартфон и не запостить эти фото в соцсети!

Мы поздравляем наших читателей, чьи ребятишки идут в этом году в первый класс, и предлагаем поучаствовать в конкурсе «Первая линейка моего любимого первоклашки в Твери». Фотографируйте своё чадо и кидайте фото нам на ящик konkurs@kptver.ru в течение 1-2 сентября.

С 3 по 10 сентября на нашем сайте пройдёт онлайн-голосование. Мы предложим нашим читателям выбрать самых обаятельных первоклашек, которые получат полезные подарки от «Комсомолки» и партнеров конкурса. Предупреждаем сразу: это будет очень сложно!

По итогам голосования редакция «Комсомольской правды» наградит трех фаворитов, набравших наибольшее количество голосов! Ждём ваши фото!