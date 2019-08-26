Насильно убирать лошадей из центра Твери никто не будет и они продолжают там «работать»

Утро в центре города. Красивая лошадка в попоне катает ребенка вдоль набережной Волги у «Звезды». Рядышком поспевают мама и погонщица - молодая девушка.

А ведь нарушают лошадки! Не должно их здесь быть. Месяц назад горадминистрация издала постановление, которым запретила лошадям «работать» в центре.

Причина? После прогулок лошадок можно встретить сюрпризы, остающиеся на тротуарах. Плюс работают с лошадьми частенько школьники.

А привита ли эта лошадь, которая везет вашего ребенка? Чтобы призвать предпринимателей, осуществляющих услуги по катанию населения на лошадях, к порядку, администрация Твери и издала документ.

Здесь написано, в каких местах можно катать детишек.

Их всего шесть: детский парк на улице Королева в «Южном», Бобачевская роща в Московском районе, Комсомольская роща (Красная поляна) в Заволжье, Первомайская роща, парк Текстильщиков и территория за детской площадкой напротив дома 32 по улице Громова в Пролетарском районе.

Но вернемся к лошадкам у «Звезды». Ребенок прокатился, и погонщица может поговорить. Ей 17 лет. Она и ее коллеги, две такие же девчонки, привели на работу лошадей с тверского ипподрома, что на Склизкова.

- Лошади здесь зарабатывают себе на корм, - поясняет самая бойкая из них. - Нам отвели место в Бобачевке. Так там трафик никакой. Ни рубля не заработать. Вот мы опять сюда пришли.

За прогулку на лошадке они берут от 200 до 400 рублей в зависимости от длительности поездки.

- Значит, вам городские власти разрешили здесь стоять?

- Нет! Стоим, пока не выгонят. У нас все чисто: лошади ухожены, мы за ними убираем.

Говорит, на ипподроме лошадям сейчас получше живется: прошли ремонты, есть вода, свет. Несколько лет назад ситуация была катастрофическая.

Девчонки не знают, сколько им еще в центре можно будет работать. Каждый день приходят на свой страх и риск.

В администрации Твери, куда «КП» позвонила за комментариями пояснили, что уже выписывали штрафы владельцам лошадок, и обещают выйти в рейды еще. Но драконовских мер применять и увозить лошадей из центра насильно никто не будет.