Советское кино во многом зависело от Твери

В этом году 27 августа советское кино отмечает свое 100-летие. И в наше время живут люди, которые пошли этот путь большую часть своей жизни.

Тверичанину Юрию Коржову - 80 лет. Крепкий, основательный, деловой, он гостеприимно встречает меня в дверях своей квартиры, в которой пахнет яблоками и пирогами, и сразу ведёт в комнату. При входе замечаю: большую часть стола занимают фотографии, книги, грамоты.

- Вот здесь вся моя жизнь, - улыбается Юрий Яковлевич.

Про эту жизнь мы и говорим.

Юрий Коржов - В этих заметках, грамотах, фотографиях - вся моя жизнь!Фото: Ирина ТАРАСОВА

КИНОМЕХАНИК НЕМОГО КИНО

На вопрос, почему кино, мой собеседник пожимает плечами: так сложилось. А может быть, судьба. Родился Юрий в городе Прокопьевске Кемеровской области в 1938 году. Воспитывался в детдоме. И всегда тянулся к творчеству.

В школьном возрасте его заметили, отправили с лучшими учениками в «Артек». Атмосфера, царившая в легендарном лагере, и заложила ту самую основу жизни.

- Там было сразу всё лучшее: уважение, дружба между ребятами, постоянная занятость, походы. Мы чувствовали себя нужными, но и сами стремились добиться чего-то.

Потребность дарить людям радость и привела к выбору профессии. После 8-го класса Юра поступил в Иркутскую школу киномехаников. Сразу после этого началась полевая работа. 16-летний мальчишка стал ездить по глухим деревням, показывать фильмы. Время было непростое, но Юрий Яковлевич вспоминает о нем с улыбкой.

Юрий Коржов не только умел руководить, но и писал отличные книжки о киноФото: Ирина ТАРАСОВА

В его маршрут входили десять отдаленных деревень, за 100–150 километров от железной дороги. В каждой деревне были свои праздники. Но кино – это праздник особый. Приходили обычно принаряженными, одетыми в лучшую одежду, которая имелась в доме. Места впереди уступали старикам. Дети рассаживались на полу перед экраном. Задолго до начала фильма в клубе собиралась молодежь с гармошкой. Здесь можно было узнать все новости, и не только деревенские. После кино раздвигались лавки, начинались танцы. Веселились от души. Когда гармонист уставал и выходил покурить, пели без гармони.

И вот в каждую из таких деревень молодой киномеханик приезжал раз в месяц. Электричества в тех местах еще не было, а вместе с ним радио и телефонов. Да и клубов-то по сути тоже не было.

- Мы просто вешали экран-простыню, а зрители приходили каждый со своей табуреткой или скамеечкой, - вспоминает Юрия Яковлевич. - Билет для детей стоил 5 копеек, для взрослых - 20 копеек, а денег у людей не было. Помню, показывали мы как-то фильм «Тарапунька и Штепсель под облаками». И вот приходят дед с бабушкой и просят: «Сынок, денег нет, пропусти». Ну, пропустил. Вначале шел киножурнал «Новости дня». А там показывали, как едет поезд. Бабка увидела, что поезд на нее идет, и как заорет и бежать из клуба. Еле остановили, объяснили.

Для народа кино в те годы в новинку было. Даже немое... Да-да, Юрий Яковлевич еще застал проекторы для немого кино, когда только начал работать киномехаником. На мой вопрос, а было ли музыкальное сопровождение, Юрия Яковлевич заливисто смеётся.

- Какие тапёры?! Где их взять-то было? Немые фильмы так и смотрели молча... Но народ был неизбалованный, ему нравилось. Правда, недолго. На немых фильмах я проработал где-то год. В 1955 году появилась узкопленочная звуковая аппаратура, а потом и широкопленочная.

ИЗ ИРКУТСКА В КАЛИНИН

В 1959 году 21-летний Юрий уезжает в Алма-Ату, где поступает в кинотехникум. Спустя три года, в 1962-м, едет в Иркутск, куда его пригласили на работу в Управление кинофикации. Еще год спустя молодого специалиста назначают в администрацию поселка Шелехово заведующим отделом культуры.

- Это была комсомольская ударная стройка. Жизнь буквально бурлила вокруг. Мы всё строили и возводили: алюминиевый завод, кабельный завод и, конечно, кинотеатры.

Карьера пошла в гору. Перспективного специалиста переводят в Иркутск, где он работает сначала директором производственного комбината, затем заместителем директора радиотелецентра.

А в 1975 году благодаря отличным показателям Юрия Яковлевича переводят в Калинин - поднимать единственный в стране киномеханический завод.

- Когда я приехал сюда, ситуация была плачевной: после зарплаты на заводе три дня никто не работал, все пили. Продукции почти никакой не было. Но потихоньку все начало меняться.

Юрий Коржов (слева) на презентации нового кинооборудования, 1970-е годыФото: Ирина ТАРАСОВА

Именно Коржов в те годы сделал упор на динамическую рекламу, которую в том числе стало выпускать предприятие. Первая такая реклама в Калинине была установлена на здании цирка (она существует и сегодня). А потом, подсвечивающаяся, - на мостах через Волгу.

Сарафанное радио быстро разнесло информацию о калининской новинке во все города страны, благо что навигация на Волге тогда была налажена. Калининская динамическая реклама украсила Олимпиаду-80, отправилась даже в братские Монголию и Вьетнам. Киномеханический завод, где на тот момент работало 190 человек, стал процветать. А Юрий Коржов удостоился звания «Заслуженный работник культуры».

Располагалось предприятие на улице Завидова, 18, что недалеко от автовокзала. К началу 80-х годов представляло собой три здания, где работали разные цеха: механический, электромонтажный, штамповочный и столярный. На тот момент это было единственное предприятие в Советском Союзе, которое выпускало всю(!) технику для кинотеатров.

- Мы обеспечивали кинотеатры, театры, дома культуры всех республик. Ремонт усилительной аппаратуры, поставка запчастей по всему Союзу - это тоже были мы. А для работы по области сформировали специальные выездные бригады.

Бригада Киномеханического завода работала и на Олимпиаде-80Фото: Ирина ТАРАСОВА

И вот тут, чтобы представить весь охват работ, стоит остановиться. В 70-е годы кинотеатры имелись в каждом городе. Только в Калинине их было шесть: «Звезда», «Вулкан», «Волга», «Восток», «Россия», кинотеатр в ДК «Металлист»... В городах поменьше киноустановки обязательно были в каждом клубе! А еще и передвижные установки, которые ездили по деревням. В поселках была та же передвижная аппаратура, но установленная стационарно.

Подкосили работу завода изменения в стране и... зарубежные новшества, поспевать за которыми поначалу оказалось не под силу. А в 1998 году киномеханический завод закрылся. Рабочие разошлись кто куда.

- Как только появились видеосалоны, кинотеатры, в которых уже был и широкий экран, и стереозвук, вдруг оказались совершенно невостребованными, - рассказывает Юрий Коржов. - Причина - старые фильмы, а зрителю хотелось чего-то нового, иностранного. Конечно, было грустно... Но мы понимали, что развитие необходимо. Сегодня мы видим, что оно все-таки наступило, а значит все было не зря.

Разговор с человеком, который буквально стоял у истоков кино и видел его развитие, завершился, конечно, словами пожеланий.

- В год 100-летия советского кино я бы пожелал всем любить кино и стараться как можно чаще ходить в кинотеатр. А тем, кто и сегодня работает в этой сфере, в первую очередь я пожелал бы здоровья. И чтобы их уважали как тех, кто несет искусство кино в массы и дарит всем нам праздник.

Киномеханический завод на демонстрации в Калинине, 1970-е годаФото: Ирина ТАРАСОВА

Юрий Коржов (слева) на демонстрации, 1970-е годаФото: Ирина ТАРАСОВА

В СМИ об успехах завода писали регулярноФото: Ирина ТАРАСОВА

Благодаря Калининскому заводу кино стали смотреть в Монголии и ВьентамеФото: Ирина ТАРАСОВА

Вырезки о достижениях Калининского киномеханического заводаФото: Ирина ТАРАСОВА

За успехи Юрий Коржов получил звание «Заслуженный работник культуры»Фото: Ирина ТАРАСОВА

За успехи отмечали и заводФото: Ирина ТАРАСОВА