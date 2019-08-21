3500 человек приехали в Тверь, чтобы решить, как обустроить Верхневолжье

Местечка для парковки у «Юбилейного» не найти. Днём 21 августа здесь все забито: теснятся автобусы, микроавтобусы, разнообразные легковушки... Люди из районов приехали на Форум загодя. Так что мой паркинг (я приехала к старту мероприятия) - в кустах на обочине.

На площади перед Дворцом спорта белизной слепит ряд новеньких социальных автобусов, закупленных в рамках национального проекта «Демография». Рядышком - пожарная, лесная, мусороуборочная спецтехника (национальный проект «Экология).

Почему я так подробно про нацпроекты? Это главная тема форума «Верхневолжье-2019 территория развития».

Технику торжественно передал районам лично губернатор Игорь Руденя. Вместе с коллегами прошёлся по выставке, расположенной здесь же. Свою продукцию сюда привезли более 40 производителей региона. Губернатор увиденным остался доволен. Улыбался и даже разрешил казакам, охранявшим порядок на площади, сделать селфи с собой.

Селфи с губернатором.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Квартет девушек в русских эстрадных костюмах красиво пел про любовь к Родине. На их фоне тоже многие участники делали селфи. Потом всех позвали в зал.

Перед началом форума квартет на площади перед Дворцом пел духоподъёмные песни.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В зале все было монументально-красиво. Сцена оформлена в духе прямых линий с Президентом РФ. «Верхневолжье-2019 территория развития» - огромная надпись на сцене. В ожидании старта мероприятия участники, помимо разговоров друг с другом, читали газету с таким же названием, как слоган на сцене, ее раздали при регистрации и грызли сушки, они тоже были в «пакете участника» - презент от тверских производителей.

Участники форума.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Стартовал форум с просмотра отлично сделанного ролика про реализацию нацпроектов в Верхневолжье. Во время просмотра я загордилась, что живу именно в этом регионе и трусливо не сбежала в близлежащую столицу.

Многие присутствующие читали тематическую газету.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Модератор Форума - красавица-ведущая одного из федеральных каналов обращаясь к форумчанам отметила, что губернатор Игорь Руденя уже вошёл в историю - он первый из руководителей региона за последние лет тридцать начал заботится о повышении качества жизни населения.

Так вот, о нацпроектах: регион участвует в двенадцати. Если кто не знает что такое нацпроекты, поясню - это адресные программы, призванные сделать жизнь населения лучше в том или ином сегменте- медицина, демография и пр.

Разработано 50 региональных проектов. Финансирование этой стратегической работы в 2019 году составляет в Верхневолжье почти 10 млрд рублей. При этом 90% этой суммы направляется на реализацию проектов в демографии, здравоохранении, образовании, формировании современной среды для жизни, экологии, дорожном хозяйстве.

Потом выступал губернатор. В своей речи он сказал:

- Национальные проекты построены вокруг человека и ради достижения нового качества жизни граждан всех поколений, так неоднократно подчеркивал Президент страны. Именно на этих принципах организована работа по исполнению национальных проектов в Тверской области.

Подробно остановился на ключевых нацпроектах.

«Демография» и «Образование» - в регионе ведётся строительство сразу шести детских садов, в ближайшее время начнётся строительство ещё нескольких. Это даст возможность до конца 2021 года открыть более 1700 мест в дошкольных учреждениях региона. Кроме того, до конца 2020 года благодаря строительству новых школ планируется создать 2500 новых ученических мест.

Кстати, об интересных инициативах, озвученных губернатором- теперь каждой семье, где родится ребёнок, региональные власти приподнесут подарок на сумму в 10 тыс. рублей, а регистрировать новорожденных, для удобства родителей, будут прямо в роддомах.

«Здравоохранение» предусматривает замену, ремонт и установку в Тверской области не менее 79 фельдшерско-акушерских пунктов. Уже установлен 61 ФАП. Развивается единая система сердечно-сосудистых медицинских центров и отделений.

«Жильё и городская среда» - в текущем году будет благоустроено 92 общественных пространства на территории 48 муниципалитетов, 56 дворов в 24 городах и районах. Будет увеличение ввода новых жилых домов в Тверской области с 590 тыс. квадратных метров до 886 тысяч в 2024-м. Кроме того, будет расселено 340 аварийных домов.

Нацпроект «Экология» – формирование новой системы сбора и переработки твёрдых коммунальных отходов, улучшение качества питьевого водоснабжения.

«Культура» - ведется ремонт четырех сельских домов культуры, пять учреждений получат новое современное оборудование.

Сказал про дорожный ремонт - его объёмы не снижаются год от года. Планируется, что будет отремонтировано порядка 550 км региональных и местных дорог, в том числе 137 км будут приведены в нормативное состояние в рамках национального проекта.

В общем, сделано немало и планов громадьё. Про то, что результаты уже видны, делегатам Форума рассказал глава Андреапольского района Николай Баранник. Это увеличение объёмов дорожных работ, строительство жилья, благоустройство территории, укрепление материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Потом было обсуждение, собравшиеся дискутировали по поводу газификации, ремонта дорог, турпотенциале, ЖКХ, в общем, о том, как жизнь сделать лучше.

Закончив с теорией, участники Форума отправились воплощать задуманное в жизнь- рассевшись в транспорт, припаркованный у Дворца спорта, чтобы через год собраться вновь и обсудить: все ли получилось.