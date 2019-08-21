Калининская АЭС: порядка 9 млн рублей направлено на поддержку детских учебных заведений Удомли в 2019 году

Безвозмездное финансирование направлено на проведение ремонта и закупку оборудования детским садам и школам Удомельского городского округа.

На выделенные средства выполнена замена дверей, окон, осветительных приборов, закуплена новая мебель и сантехника. В удомельской школе №5 отремонтирован холл. В Молдинской школе произведена замена технологического оборудования пищеблока, для Брусовской школы приобретены два насоса системы отопления. К началу учебного года в детском саду «Буратино» будет отремонтировано 6 веранд, в Мстинской школе появится новый отопительный котел, в детско-юношеской спортивной школе будет отремонтирована система водоснабжения, а в Доме детского творчества благоустроят территорию.

Около 1,6 млн рублей было выделено на повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В школах выполняется установка систем контроля и управления доступом - турникетов. Кроме того, в школе №2 смонтируют систему видеонаблюдения. Значительная поддержка в этом году была оказана детскому саду «Теремок» - первому дошкольному учреждению в Удомле, построенному в 1975 году. По словам заведующей Раисы Николаевой, в последние годы учреждение нуждалось в ремонте самого здания и благоустройстве территории. На эти цели Концерн «Росэнергоатом» и Калининская АЭС направили порядка 1,5 млн рублей.

Значительная поддержка в этом году была оказана детским садам. Фото: КАЭС

За короткий срок здесь были проведены ремонтные работы: отремонтирован центральный вход на территорию дошкольного учреждения, заменена кровля на одной из веранд, выполнена покраска прогулочных беседок и металлоконструкций, восстановлено каменное ограждение по периметру детского сада. Особое внимание уделено фундаменту учреждения – отремонтировано водонепроницаемое покрытие вокруг здания, приведена в порядок цокольная часть фундамента. В ближайшее время будет произведена замена 55 оконных блоков. Работники цеха по обращению с радиоактивными отходами – шефы детского сада - привели в порядок территорию прогулочных зон, покрасили игровые конструкции.

«Мы благодарны Концерну «Росэнергоатом» и Калининской АЭС за поддержку нашего сада. Финансовая помощь детским образовательным учреждениям округа оказывается ежегодно, но в этом году особенно активно. Дети Удомли занимаются и учатся в отремонтированных группах и классах, сады и школы получают современное техническое оснащение, решаются важные для нас организационно-технические вопросы. Мы чувствуем себя нужными, и это очень важно», – отметила заведующая детским садом «Теремок» Раиса Николаева. Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В детских садах приведены в порядок площадки и веранды. Фото: КАЭС