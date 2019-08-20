Афиша с 21 по 25 августа в Твери: Угощения на фестивале "Верхневолжье", эмоции на "Ночи кино" и выставке кошек

В последние летние деньки вспоминаются прекрасные слова писателя Рэя Брэдбери: "Август надо цедить медленно, как грушевый ликер. Наливать в маленькую рюмочку, отхлебывать по капельке, а сквозь рюмочку смотреть на солнце... Августовские ночи надо разбавлять огоньками свечей, молоком, налитым в плошку для домового, мурлыканьем кота и стрекотом кузнечиков... Августовские дни надо закладывать меж страниц книг, как закладки, чтобы потом вытряхивать их жар в промозглом ноябре достав эту книгу с полки".

Поэтому друзья, давайте в эти выходные будем разбавлять и закладывать...

И хорошие воспоминания, и жаркие эмоции, и уютные встречи... Потому что, лето действительно не вечное. А мероприятий интересных будет много.

ФЕСТИВАЛИ

«Верхневолжье»

Гастрономический фестиваль «Верхневолжье» пройдет в Твери в третий раз. Организаторы кулинарного праздника года приготовили для гостей множество сюрпризов.

Главной темой праздника станет традиционная тверская кухня. В гастрономическом фестивале примут участие многие рестораны города. Будет организована и торговля фермерскими продуктами.

В программе – многочисленные мастер-классы. Например, по изготовлению поделок для кухни: подставок под горячее, держателей для кружек и чашек, подносов. Или по сервировке стола в зависимости от приема пищи.

Одним из главных событий станет мастер-класс от известного шеф-повара и ведущего различных кулинарных программ Константина Ивлева. Он научит всех желающих варить солянку по его собственному рецепту. Обещают и дегустацию.

А радовать всех гостейбудут: культурная программа, выступления артистов, детская анимация.

Парк «Тьмака»

24 августа с 10:00.

Будет вкусно! Фото: Анастасия Чистякова, Вконтакте, из группы «Гастрономический фестиваль «Верхневолжье»

«Этикет и излюбленные блюда императорской семьи с угощением»

В рамках фестиваля «Верхневолжье» пройдет авторская эксклюзивная программа «Этикет и излюбленные блюда императорской семьи с угощением». На встрече гостей пригласят на кухню русских царей и императрицы Екатерины Великой, а затем ответят на следующие вопросы: как проходила императорская трапеза в 18 и 19 столетиях? Как сервировался стол для парадных застолий, как надо было себя вести во время банкетного угощения?

Впервые после экскурсии гостям предложат любимый ранний завтрак императрицы Екатерины II: кофе с миндальной гренкой. Сообщается, что угощение будет сделано согласно настоящим историческим рецептам.

Императорский дворец

24 августа: 11:00, 12:00 и 15:30.

25 августа: 11:15 и 12:15.

Продолжительность - 1,5 часа.

Количество мест в группе ограничено. Можно с детьми.

Кофе во Дворце предложат впервые. Фото: из архива «Этикет и излюбленные блюда императорской семьи»

ПРАЗДНИКИ

«Парад собак»

«Парад собак» который должен был пройти 18 августа в горсаду, перенесли из-за плохой погоды на новую дату. На этот раз все состоится точно.

Напомним, самой яркой частью праздника станет конкурс четвероногих питомцев «Дефиле в костюмах». Начало в 15:30.

Будут и полезные мероприятия. Так, в программе фестиваля запланированы: мастер-класс по стрижке пуделя, консультации и работа профессиональных грумеров, которые бесплатно постригут собакам когти, нанесут тату блёстками или украшение из страз. Также на празднике пройдут шоу дрессированных собак, фотосессия с самоедом и розыгрыш скидок до 50% на различные услуги для домашних животных.

Если же у вас еще нет четвероногого друга, на празднике можно будет его найти. «Инициативная группа по защите животных» проведет не только сбор помощи, но и выставку-раздачу собак.

Городской сад

25 августа с 14:00.

На этот раз праздник состоитсяФото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

АКЦИИ

«Ночь кино»

Тверская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». В регионе мероприятия развернутся на 43 площадках. А в самой Твери встреча любителей кино пройдет в горсаду под открытым небом.

Откроет вечер в 20:30 директор ГБУК «Тверьгосфильмофонд» Иван Демидов. Затем для участников запланирована киновикторина. И только после этого с 21:00 до 2 часов ночи пройдут показы фильмов.

Напомним, программа «Ночи кино» формируется из отечественных фильмов по выбору самих зрителей. Всего в списке было 26 работ. В этом году выиграл российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж», набравший более 8 тыс. голосов. Второе и третье места заняли российские кинокомедии «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

Городской сад

24 августа с 20:30.

Вход свободный.

На "Ночь кино" приглашают в горсад приходить семьямиФото: Ирина ТАРАСОВА

«Мультмарафон»

C 19 августа в Твери стартовал «Мультмарафон». Принять участие в нем могут все увлеченные анимацией. Продлится марафон до 24 августа.

Гостей ждут незабываемые приключения в волшебной стране мультиков. Каждый день в течение всей недели будут проходить мастер-классы по мультипликации. Приглашают родителей с детьми.

В программе мастер-класса: - экскурсия в историю мультипликации, - придумывание сюжета мультфильма, - создание персонажей, - оживление персонажей, - озвучка, - фотосессия.

Ул. Скворцова Степанова, 38

Разовое участие в мультмарафоне - 300 руб.

Закрытие 24 августа для участников мастер-классов бесплатно.

Участие строго по предварительной записи. Тел.: 8 (4822) 47-57-05.

Мультмарафон продолжается в ТвериФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВЫСТАВКИ

«Утомленные солнцем»

Международная выставка кошек «Утомленные солнцем» пройдет в Твери.

- Приглашаем зрителей посмотреть на великолепных кошек, - говорят организаторы мероприятия из клуба «Альфа Кот».

Программа каждого дня уже составлена. Судя по ней, выставка будет зрелищной и информативной, что также важно.

24 августа

11:00 - Монопородное шоу «сибиряков»

12:00 - WCF ринг котят

14:00 - WCF ринг взрослых кошек

15:40 - WCF ринг ньютеров

16:10 - Монопородное шоу мейн-кунов

17:00 - Fun Show короткошерстных кошек

18:00 - Fun Show длинношерстных кошек

25 августа

10:30 - WCF ринг взрослых кошек

11:30 - Mega TopCat Show - шоу победителей выставок

12:30 - WCF ринг котят

13:30 - Монопородное шоу шотландских кошек

14:40 - WCF ринг ньютеров 15:20 - Fun Show котов

16:00 - Fun Show кошек

16:40 - Fun Show кошек сиамо-ориентальной группы

ТЦ «Олимп» Время работы - с 10:00 до 19:00.

Вход на выставку платный.