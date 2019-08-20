С любовью к людям и городу: Стилист Анна Голец, рассказывая о профессии, показала прекрасную Тверь

Любой конкурс - это страшно волнительно. А если на этот конкурс выставляются результаты любимого дела, то волнительно вдвойне.

14 августа в Санкт-Петербурге стали известны победители международного конкурса видео-арта EstelVideoAwards. Рассмотрев сотни работ участников со всей России, жюри отобрало 37 человек. В финал впервые за всю историю мероприятия вышла тверичанка.

Очаровательная Анна Голец, похожая на французскую звезду Милен Фармер, работает в сфере красоты - как парикмахер и стилист - уже 13 лет. В Тверь приехала 12 лет назад из Иркутска, первое, что увидела, - набережную Волги. И сразу влюбилась в это место, а потом в город, и людей, здесь живущих.

- Моё жизненное кредо - дарить людям прекрасное, и работа помогает в этом. А потому, когда я узнала о конкурсе, поняла, что обязательно должна принять в нем участие.

Девушка похожа на французскую звезду Милен Фармер. Фото: из архива Анны Голец

Девушка трудится в салоне «Beauty» (ул. Хромова, 25в). Говорит, что не место красит человека, а человек место, а потому клиенты для нее - в первую очередь друзья и близкие люди. Поэтому сложностей в выборе номинации не возникло. Из четырех предложенных Анна выбрала ту, что ближе её мировосприятию: «Мой клиент Человек», суть которой заключается в следующих словах: «Кто он, сидящий в моем кресле? За кем стою так часто я? Он - мой Клиент! Он - Человек! С которым вместе моментов много наблюдаю в жизни я!..»

- Идею видеоролика я придумала сама. Пригласила своих настоящих клиентов. Они разные. Это и девушки, и беременные мамочки, и бабушки, и молодые ребята. Со съемками помог начинающий, но перспективный оператор Павел Быков. Когда был готов видеоматериал, быстро родились и стихи. Я их пишу давно и с удовольствием. А потом уже и парнишка, тоже из клиентов, Илья Сулимин написал музыку. Получилась моя личная история о профессии и о том, кому мы, стилисты-парикмахеры, служим - людям, которых объединяет любовь к прекрасному.

В итоге клип вышел больше чем о профессии Анны и значительно больше чем просто об уходе за собой. Он - в первую очередь о нас с вами, тверичанах, удивительно красивых людях, счастливых жителях замечательного города. А в ролике девушки, умеющей во всем видеть положительное, Тверь получилась действительно удивительно теплой и душевной. И жюри это отметило.

- Я на седьмом небе от счастья. Когда занимаешься творчеством и это отмечают на таком уровне, значит, чего-то в жизни ты все-таки добился и занимаешься своим делом, - улыбается Анна.

Награждение лучших из лучших пройдет в Санкт-Петербурге 14 сентября на Estelfest, где соберутся стилисты со всей России. Вести фестиваль будет актер Михаил Пореченков. Как финалист Анна получит набор профессиональных инструментов и сертификаты.

А вот кто станет главным победителем, пока неясно: организаторы хранят интригу. Поэтому мы со своей стороны желаем Анне Голец победы и прекрасных эмоций!

Моя работа - творить красоту! Фото: из архива Анны Голец

Приехав Тверь, Анна сразу влюбилась в город, а затем и людей, здесь живущих. Фото: из архива Анны Голец