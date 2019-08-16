2019-08-16T19:20:43+03:00
Политика

Благоустройство Кувшиново: обновление общественного пространства

Спикер парламента Тверской области побывал в райцентре с рабочим визитом
Алина ПЕТРОВА
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Председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев посетил Кувшиново с рабочим визитом. Фото: пресс-служба ЗСТОПредседатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев посетил Кувшиново с рабочим визитом. Фото: пресс-служба ЗСТО
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Сергей Голубев начал рабочую поездку с посещения Парка Победы – места, где в Кувшиново традиционно проводятся главные массовые мероприятия.

На центральной аллее парка Победы - ряды новых урн и антивандальных скамеек. Рядом рабочие ведут монтаж эстрады.

- Мы начинали благоустройство парка на средства из районного бюджета. Сейчас вошли в областную программу. Давно мечтали сделать хорошую стационарную сцену с крышей для проведения мероприятий, чтобы каждые выходные люди могли в парке отдыхать, - поясняет глава Кувшиновского района Игорь Аввакумов. - Летом по субботам здесь будет играть духовой оркестр, будут выступать местные ансамбли и коллективы из других районов.

Эти планы стали возможны благодаря участию Кувшиновского района в региональной программе Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы».

Парк Победы – излюбленное место отдыха родителей с детьми. Большая детская площадка последовательно дополняется новыми элементами для игр и развития.

Также в этом году в Парке Победы, неподалеку от главного символа Обелиска «Прощание», начнется возведение двух монументов: памятников воинам-интернационалистам и ликвидаторам-чернобыльцам.

Затем Сергей Голубев в сопровождении Игоря Аввакумова проконтролировал качество выполненных работ на придомовых территориях. В этом году в Кувшиново за счет участия в областных программах будет отремонтировано четыре объекта. Во дворе бывшего общежития на улице Бумажников ремонт уже завершен.

Кроме асфальта и бордюров в ходе реконструкции во дворе доме поменяли фонари: установлены новые энергосберегающие светильники уличного освещения, что, по планам местной власти, даст трехкратную экономию. В следующем году у дома будет установлена детская площадка.

У домов на улице 8-го Марта – новый асфальт и тротуары, рабочие завершают подсыпку грунта, вырубку кустарника. Большой объем работ по благоустройству выполнен у многоквартирного дома по адресу ул. Советская, 9. Здесь еще работает техника, причем, как пояснил Игорь Аввакумов, за счет районного бюджета планируется дополнительно заасфальтировать еще и автостоянку около дома. Темпы благоустройства сдерживает погода.

- Руководство района и подрядчики правильно делают: не допускают , чтобы работы выполнялись под дождем, - отметил Сергей Голубев. – И население оценивает такой подход положительно.

Район уже третий год активно участвует в областных программах благоустройства. Эффект – налицо: как отметил глава района, основная часть дворов и придомовых территорий отремонтированы, на очереди остается 5-6 объектов многоквартирных домов. Тема благоустройства находилась в центре внимания и в ходе встречи Сергея Голубева с общественностью Кувшиновского района.

- По всем социологическим опросам среди важнейших вопросов, волнующих население, наряду с качеством здравоохранения и состоянием дорог, сегодня называют благоустройство, – отметил Сергей Голубев. – На эту сферу долгое время не обращали должного внимания, а ведь она требует не столько денег, сколько заинтересованности самих жителей. И меня искренне порадовали чистота в городском Парке Победы, новые пожелания кувшиновцев по ремонту на придомовых территориях. Значит, вместе с выполнением планов по благоустройству меняется в лучшую сторону и отношение людей.

В Кувшиново Сергей Голубев также встретился с депутатским корпусом районного Собрания: состоялось обсуждение актуальных вопросов реализации национальных проектов.

Кувшиново. Фото: пресс-служба ЗСТО

Кувшиново. Фото: пресс-служба ЗСТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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