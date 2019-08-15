2019-08-15T17:01:07+03:00
Общество

Тверь окутает влажное тепло

Катаклизмов и критических ситуаций не ожидается
Ирина ТАРАСОВА
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Нас всех ждет влажное тепло. А вот катаклизмов и критических ситуаций не ожидаетсяНас всех ждет влажное тепло. А вот катаклизмов и критических ситуаций не ожидаетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Непроходящие ливни привели к тому, что за полмесяца мы выполнили месячную норму по осадкам.

А вот чего нам ждать дальше, рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

- Характер погоды в Тверском регионе до воскресенья будет определять антициклон. С пятницы придут погожие деньки и останутся. Сохранится в выходные и северо-восточный ветер, правда в субботу он будет сильным, до 5 метров в секунду.

Что касается атмосферного давления, то мы вышли на норму - 750 мм рт. ст., и показатели будут держаться.

Но уже в воскресенье подойдет очередной циклон и немного подпортит погоду. Прольются существенные осадки, задует северный ветер. Вместе с тем температура воздуха начнет расти. Если в воскресенье днем +18, то в понедельник, 19 августа, +21. Ночью термометр покажет +14...+15.

С начала следующей недели температура воздуха каждый день будет подрастать на 1 градус. Таким образом к среде дойдет до +24...+25 градусов. Дожди в начале недели будут локальными.

- Подводя итог, можно сказать, что лето возвращается, - заключает Наталья Сердитова. - Однако вместе с солнцем будут и облака. Таким образом, нас всех ждет влажное тепло. Катаклизмов и критических ситуаций не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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