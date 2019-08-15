Итоги вступительной кампании: проходной балл вырос, география расширилась

Середина августа - время подведения итогов вступительной кампании.

«Комсомолка» позвонила в приемные комиссии тверских государственных вузов, которые располагают бюджетными местами, чтобы узнать о ее результатах.

Вопросы были одинаковыми для всех: сколько заявлений было подано, каковы самый высокий балл и самая востребованная специальность и, наконец, в чем особенности вступительной кампании этого года.

Тверской государственный медицинский университет (ТГМУ)

Было принято 4792 заявления от 1573 человек.

- Это больше, чем в прошлом году, – комментирует ответственный секретарь приемной комиссии ТГМУ Вадим Микин. – Причин несколько: мы постепенно выходим из демографического кризиса, студенты становятся все более мотивированными, и, наконец, вуз, занимая высокие рейтинги, делается более востребованным. Причем из-за своего удобного расположения он востребован не только среди тверичан, но и среди абитуриентов из Москвы и Подмосковья.

Что касается баллов, то они разные. Самый высокий – 256 – на стоматологии, 250 – на лечебном, 236 – на педиатрии и 222 – на фармации. По сравнению с прошлым годом проходные баллы немного повысились. Исключение – педиатрия понизилась на 2 балла, но это связано с тем, что на этом направлении появилось больше целевых мест. Самыми востребованными специальностями стали стоматология и лечебное дело. Конкурс там был 2,1 и 2,2 человека на место соответственно.

По иностранным абитуриентам что-то говорить пока рано: граждане, которым нужна визовая поддержка, придут к нам позже.

География поступающих также расшириласьФото: Олег УКЛАДОВ

Тверской государственный университет (ТвГУ)

Было принято более 6500 заявлений по очной форме обучения – и на бюджет, и на платной основе.

Самый высокий проходной балл – 252 – на экономику. Средний балл по ЕГЭ на юриспруденцию составил 87. Как итог, самые востребованные направления – юриспруденция и экономика. Большие конкурсы в этом году были также на лингвистику, филологию и неожиданно на направления, связанные с математикой и информатикой.

- Средний балл на «Фундаментальную информатику и информационные технологии» составил 79. И это несмотря на то, что профильная математика – один из самых сложных экзаменов. В целом в этом году вырос спрос на технические специальности, – комментирует ответственный секретарь приемной комиссии ТвГУ Елена Васильева.

Особенностью вступительной кампании в ТвГУ считают выросший в этом году приток иностранных граждан. Едут не только из стран бывшего СНГ. В этом году много абитуриентов из стран Африки, причем и из новых стран. Больше всего – из Конго и Демократической Республики Конго, Гвинеи, Габона, Ганы. А также традиционно из стран, где сейчас неспокойно: из Йемена и Судана. Выбирают эти студенты в основном направления, связанные с информатикой и компьютерными технологиями.

- Тенденции в мире меняются. Российское образование все больше ценится, – поясняет данный факт Елена Васильева.

Тверской государственный технический университет (ТГТУ)

Заявления подали около 5000 абитуриентов. Самый высокий проходной балл – на программную инженерию и компьютерную безопасность. Именно эти специальности и стали популярными у абитуриентов.

- Особенность нынешней кампании в том, что резко вырос интерес к этому направлению. У кого-то так считают родители, кто-то связывает с ним свое благополучие. Плюс в стране настоящий культ айти-технологий, идет сплошная цифровизация всего. И это тоже влияет, – рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии ТГТУ Леонид Григорьев.

В этом году в ТГТУ появилось две новые образовательные программы: в направлении «экономика» предложили новый профиль – цифровую экономику, а в магистратуре – технологию сварочного производства (сварщики очень требовались в области. - Ред.). Абитуриенты это оценили, народ по обоим направлениям набрали.

Что касается иностранцев, то здесь все на том же уровне, что и раньше: едут из стран СНГ, а также из Африки – Судана, Камеруна, Конго, Гвинеи. Есть и немного граждан других стран. Так, например, абитуриент из Колумбии поступил на специальность «Реклама и связи с общественностью».

Тверская государственная сельскохозяйственная академия (ТГСХА)

Было подано 708 заявлений, 144 из которых – на очное обучение. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Самый высокий балл по ЕГЭ – 234, что выше, чем раньше.

- В последние годы наши абитуриенты редко набирали выше 200 баллов. Сейчас многое изменилось. В этом году сдают хорошо, к нам идут сильные ребята. Плюс, думаю, большая конкуренция, – делится ответственный секретарь приемной комиссии ТГСХА Светлана Бабушкина.

Самое востребованное направление – инженерное, в частности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», где был конкурс 6 человек на место. Плюс экономика, менеджмент и товароведение. Новое в этом году – ветеринария, которая идет как специалитет. К сожалению, пока нет бюджета, поэтому большинство поступают на заочное обучение. Ветеринария очень востребована, потому что в регионе до этого не готовили специалистов с высшим образованием в этой сфере, было только среднее (СПО), поэтому многие очень рады. Кому-то по должности необходимо, кому-то для повышения квалификации. Едут в основном из области, из хозяйств.

Новые профили появились и в «Зоотехнологии»: «Кинология и фелинология» (содержание кошек, собак и их разведение). Открылся бакалавриат по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза», что также не прошло незамеченным.

Поступают в академию и иностранцы. В основном приезжают из стран СНГ: Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркмении.

Тверской филиал Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)

Заявлений в этом году было подано около 500 от 300 человек. Здесь отмечают, что количество поступающих увеличивается, как и проходной балл, а вот количество бюджетных мест, к сожалению, сокращается.

Самый высокий балл в этом году – 257, минимальный – 220.

Наиболее востребованное направление среди абитуриентов – «Государственное и муниципальное управление». По словам поступающих, здесь интересно учиться и хорошо подобран блок дисциплин.

- Абитуриенты к нам поступают не только тверские. У нас уже сформировалась традиция – едут из Магадана, Московской области и Мурманска. Это говорит о том, что вуз становится все более популярным в России. С севера люди перебираются жить к нам, отсюда и выбор университета, – отметила ответственный секретарь приемной комиссии тверского филиала РАНХиГС Ирина Баклушина.