Решать судьбу пяти депутатов гордумы Твери теперь будет не суд, а губернатор

Заседание в центральном районном суде днем 14 июля было скучным и коротким. А ожидался шумный процесс: прокуратура требует лишить полномочий пятерых депутатов, совмещающих руководство муниципальными предприятиями с заседаниями в гордуме...

Истец-прокурор выступил с ходатайством о прекращении дела, заметив: в Думе предприняли весь комплекс мер, который могли.

Напомним, скандал разгорелся пару месяцев назад, когда в прессу просочилась информация, что прокурор Центрального района обратился в суд с требованием прекратить полномочия пяти депутатов Тверской городской Думы.

Вот фамилии депутатов-совмещенцев: Сергей Мамонов (директор Муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери»), Максим Жирков (заместитель директора по развитию МУП «ЖЭК»), Максим Сульман (директор МУП «Тверьгорэлектро»), директор МУП «ПАТП-1» Артур Сычев (в июне покинул свой пост), директор МУП «ЖЭК» Дмитрий Игнатьков.

О невозможности такого совмещения бурно шумели СМИ и общественность еще два года назад, во время выборов в гордуму, но тогда об этом постепенно забыли. Вопрос вновь стал актуальным в апреле текущего года: прокуратура Центрального района направила в Думу представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Депутаты-совмещенцы принимали участие в голосованиях по вопросам, касающимся деятельности руководимых ими предприятий. А это создавало конфликт интересов, о котором они знали.

После сигнала прокуратуры в Думе была создана комиссия из депутатов. Собравшись в мае, думская комиссия конфликта интересов не нашла, и прокуратура пошла в суд.

И вот накануне старта шумного процесса,12 августа, комиссия в Думе собралась вновь. Результаты этого заседания стали известны на судебном заседании.

Государственный обвинитель пояснил: думская комиссия решила передать проведение проверки о соблюдении депутатами Тверской городской Думы Федерального закона «О противодействии коррупции» губернатору Тверской области. Региональному законодательству это не противоречит.

Так что теперь решать судьбу депутатов будет Игорь Руденя, точнее, это сделает назначенный по решению главы региона уполномоченный исполнительный орган госвласти.

Прокуратуру такой поворот событий вполне устроил, и судья исковое заявление удовлетворила.

Как теперь сложится судьба депутатов, широкая общественность онлайн наблюдать не сможет, ведь это не суд, куда может прийти каждый, а внутренняя проверка, вести которую, вероятно, будет Управление региональной безопасности.