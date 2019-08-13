Губернатор Тверской области пригрозил чиновникам отставками за срыв сроков адресной инвестпрограммы
Днём 13 августа главной темой повестки заседания областного правительства стало подведений итогов реализации адресной инвестиционной программы Тверской области за первое полугодие 2019 года.
Денег в неё заложено много – более 7,2 млрд рублей. 4,1 млрд рублей – областные средства, 3,1 млрд рублей – федеральные. Для жителей региона это построенные и работающие детские сады, школы, больницы, дороги, газопроводы, спортивные комплексы. Всего 97 объектов.
За три года финансирование программы власти региона, участвуя в различных федеральных программах, увеличили в восемь раз.
На заседании губернатор Игорь Руденя упомянул о персональной ответственности властей на местах, чтоб все вовремя вводилось и строилось. А вот на пресс-подходе после заседания в общении с журналистами был более эмоционален: не устраивает его, что программа подтормаживает.
Намекнул: возможны отставки. Напомним, на минувшей неделе он не удовлетворился сроками реконструкции архитектурных памятников в регионе и тоже говорил о том, что некоторым, ответственным за это направление, придётся искать работу. Видимо, неторопливость в работе тверских коллег раздражает губернатора все больше.
- Невыполнение программы означает замедление качества и темпов развития региона. Поэтому сегодня мы приняли решение, что все адресные инвестпрограммы и проекты, которые не будут реализованы в этом году, будут иметь отражение в кадровых решениях, которые нам придётся принимать, - был категоричен губернатор. - Мы сегодня приняли решение не переносить часть объектов на двадцатый год и даём возможность нашим министрам, главам муниципальных образований в 2019 году завершить газификацию, которая была намечена, в том числе соцобъектов, завершить стройки. Если это не будет выполнено, последуют кадровые решения. Я уверен, все это хорошо понимают.
Заметил, что, когда семь миллиардов рублей выделяются на строительство школ, спортивных объектов, газификацию и эти объекты вовремя не сдаются, а чиновники говорят: давайте перенесём на год, - так не пойдёт. Ведь есть сроки, планы, согласованные с населением.
- Мы в таком случае должны определиться: если не можете работать в темпах и сроках, которые мы ставим, значит, будем смотреть, кто может. Наша область должна войти в пятёрку регионов ЦФО по развитию. Всех мы уведомили о том, что надо подтягиваться, кто не успевает – будут заниматься другой работой, в другом месте, в другом составе, - пригрозил Игорь Руденя, правда, конкретных фамилий кандидатов на вылет не назвал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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