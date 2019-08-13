Афиша с 14 по 18 августа в Твери: музыка и угощения на фестивалях "Джаз-пленэр в Домотканово", "Лаваш" и "Калитка"

Не спешите в ближайшие выходные уезжать - интересных мероприятий будет масса. Как в городе, так и за его пределами. Хотите музыку - пожалуйста! Хотите перекусить - и это тоже будет. Если же вам по душе общение с творческими людьми, то забегайте на буднях на встречи в книжном магазине.

Впрочем, обо всем по порядку.

ФЕСТИВАЛИ

Джаз-пленэр в Домотканово

В старинном парке усадьбы «Домотканово», некогда вдохновлявшей русского художника Валентина Серова и живописцев Серебряного века, состоится IV Ежегодный фестиваль джазовой музыки.

В этом году фестиваль приобретает статус международного. На сцене в Домотканово выступят не только уже знакомые гостям джаз-пленэра исполнители: Тверской биг-бэнд под управлением Павла Смирнова (солистка Ани Саркисян), Евгений Малышев (альт-саксофон), квартет Александра Красоткина, трио Владимира Ишиева, квартет Сергея Васильева, - но и гости из зарубежья, звезды мирового джаза: великолепная вокалистка Шарон Кларк (США) и квинтет Валерия Пономарева (США).

По доброй традиции сопровождать гостей фестиваля в этом захватывающем путешествии по миру джаза будут актер театра и кино Тарас Кузьмин и звукорежиссер Герман Васильев. Также в программе угощения и розыгрыши.

Мемориально-художественный музей Валентина Серова и усадьбы «Домотканово» Калининский район, деревня Красная Новь

17 августа с 14:00 до 19:00. Справки по телефонам: (4822) 34-62-43, 8-903-034-33-11.

Цена входного билета - 300 рублей. Дети до 10 лет - бесплатно!

По доброй традиции ведущим фестиваля будет актер театра и кино Тарас КузьминФото: Ирина ТАРАСОВА

Фестиваль стрит-фуда и музыки "Лаваш"

Горожан ждет масса интересного.

Гости смогут:

- Увидеть и попробовать разнообразие стрит-фуда от шавармы и бургеров до лапши и мяса из техасского гриля.

- Послушать выступление крутых коллективов из Твери и Москвы.

- Научиться новому на мастер-классах от лучших поваров.

- Посетить лекторий для саморазвития.

- Выиграть призы.

- Отлично провести время с друзьями.

Горсад, 17 августа с 11.00 до 21.00.

"Лаваш" пройдет в ГорсадуФото: Василий ХОДАРЕВ

«Калитка»

Праздник «Калитка» посвящен карельским пирогам – калиткам, приготовленным из ржаного пресного теста. Фестиваль, посвященный этому блюду, пройдет в Верхневолжье уже в пятый раз. Каждый год в село приезжают гости из разных регионов России, Беларуси и Финляндии.

Гостей ждут кулинарные конкурсы и торговые ряды с пирогами. В программе: народный конкурс «Самый лучший карельский пирог кто испек?», мастер-класс по приготовлению карельского пирога на главной сцене «Калитку на стол, так и стол - престол», реконструкция походной кухни «Не хлебом единым». Также гости смогут познакомиться с карельской культурой. Посетителей ждет историческая реконструкция эпизода переселения карел на тверские земли «Как в былые времена».

По итогам праздника дегустаторы выберут лучший карельский пирог, устроят кулинарный поединок ресторанов и кафе Лихославльского района, испекут самую большую карельскую калитку и угостят ею гостей. А потом пригласят принять участие в карельских танцах, играх, квестах и хороводах.

Село Толмачи Лихославльского района

17 августа с 10:00 до 16:00.

Будет вкусно! Фото: с сайта vk.com/kalitka_fest

Слёт авиамоделистов «Большие гуси»

На территории аэроклуба «Старица» состоится фестиваль больших и многомоторных авиамоделей «Большие гуси». На фестиваль «Большие гуси» съезжаются авиамоделисты из разных регионов страны. Мероприятие проходит зрелищно: точно воссозданные большие модели самолётов не только выставляют на обозрение публики, но и поднимают в небо. Для гостей фестиваля, как правило, организуют развлечения.

Старица, Ново-Ямское сельское поселение

17-18 августа с 12.00.

Вход свободный.

ПРАЗДНИКИ

«Парад собак»

Участников и гостей ждут мастер-класс по стрижке пуделя, шоу дрессированных собак, фотосессия с самоедом, розыгрыш скидок до 50% на различные услуги для домашних животных.

Желающие смогут обратиться к профессиональным грумерам, которые будут работать на площадке, чтобы подстричь собакам когти, сделать стрижку или получить профессиональную консультацию по уходу.

Инициативная группа по защите бездомных животных организует сбор помощи и выставку-раздачу собак для тех, кто еще не обзавелся другом. В 15:30 запланировано «Дефиле в костюмах» для собак.

Городской сад

18 августа, с 14:00 до 17:00.

На празднике своего питомца можно будет привести в порядокФото: Виктория ТУШКОВА

ВСТРЕЧИ

Николай Дулько о загадках тверских памятников

Известный тверской художник, член Союза художников России Николай Дулько расскажет публике о малоизвестных фактах, легендах и городских анекдотах об известных памятниках, расположенных в Твери.

Пришедшие смогут обогатиться знаниями о памятнике Александру Сергеевичу Пушкину, Михаилу Тверскому, Афанасию Никитину, Крылову и некоторых других. Лекция также расскажет об их авторах и истории создания.

Николай Дулько - тверской художник, дизайнер, оформитель. Его работы находятся в частных коллекциях не только России, но и США, Франции, Германии. Базовое образование получил в Тверском художественном училище имени Венецианова и Российской академии печати. Стажировался у профессора Ильи Глазунова в Академии живописи, ваяния и зодчества. Член Союза художников России и Союза дизайнеров России.

Книжный магазин «Абракнигабра»

улица Желябова, 28

14 августа в 18:00.

Вход свободный.

Хочешь лучше узнать свой город, приходи на встречуФото: Ирина ТАРАСОВА

Анна Козлова и роман «Рюрик»

Лидером «ультрашоковой» литературы издатели называют писательницу Анну Козлову. Её романы вызывают у читателя неоднозначную реакцию. А что думает об этом сама Анна, можно будет узнать на её встрече с читателями.

Анна Козлова ответит на вопросы, проведёт автограф-сессию и представит свой новый роман «Рюрик».

Анна Козлова, современная российская писательница, лауреат премии «Национальный бестселлер». Родилась в Москве, в писательской семье. Окончила журфак МГУ. Печаталась в известных изданиях, среди которых «Литературная газета», журналы «Родина» и «Юность».

Книжный магазин «Абракнигабра»

улица Желябова, 28

15 августа в 18:30.

Вход свободный.

Лидером «ультрашоковой» литературы издатели называют писательницу Анну Козлову. Фото: из архива «Абракнигабры»

Акция в помощь животным

Цель благотворительной акции - привлечь внимание к проблеме безнадзорных животных и призвать людей не выкидывать своих питомцев на улицу. Акция пройдёт на территории книжного шатра библиотеки.

Желающие смогут сделать пожертвования в виде кормов, круп, консервов, медикаментов для кошек и собак.

На территории шатра будет организована выставка литературы о домашних животных «Формула добра». В отделе патентно-технической и экологической информации развернётся фотовыставка кинолога Игоря Семёнова «О тех, кто не предаёт».

Библиотека Горького, во дворе

17 августа с 12:00 до 15:00.