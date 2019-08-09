2019-08-09T11:23:13+03:00
Общество

Улица Линейная будет перекрыта для ремонта водопровода

9 августа 2019 года ориентировочно в 9-10 часов утра будет перекрыто движение по улице Линейной в пос. Крупской Твери.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Это вызвано необходимостью заменить аварийный участок водопроводной сети диаметром 250 мм в районе пересечения улицы Линейной с улицей КИМа.

Напомним, в начале июля в ночное время в этом месте был выполнен оперативный аварийный ремонт повреждения на сети. Восстановлена дорога была по временной схеме дорожными плитами. На этот раз будет полностью заменен участок протяженностью 20-25 метров. Вместо изношенной стальной трубы будет проложена труба из пластика низкого давления, отличающаяся устойчивостью к коррозии и большим сроком службы.

«Мы пользуемся моментом, когда транспортный трафик по Линейной существенно снизился из-за ремонта Крупского моста. Надеемся, что сейчас доставим минимальное неудобство водителям. Работы планируем выполнить в течение одного дня, в любом случае будем стараться открыть движение как можно скорее», - говорит начальник водопроводного цеха ООО «Тверь Водоканал» Константин Смирнов.

Первоначально на месте разрытия будут уложены дорожные плиты. Восстановить асфальтовое покрытие планируется через неделю, после усадки грунта. Убедительная просьба к автомобилистам заранее продумать пути объезда ремонтного участка, а впоследствии быть острожными при его проезде до того, как он будет полностью восстановлен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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