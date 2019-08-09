Участники «Парада собак» в Твери должны прихватить пакеты для уборки за своими питомцами

В городском саду Твери ожидается доброе, весёлое и умилительное шоу - фестиваль «Парад собак»! Состоится он 18 августа с 14 до 17 часов. Принять участие в параде и других развлечениях сможет любой собаковладелец.

Развлечений, кстати, обещают множество: конкурсы и розыгрыши призов, чудеса ловкости и послушания в показательных выступлениях Тверской федерации спортивно-прикладного собаководства, театрализованные сценки с четырёхногими актёрами и бесплатные стрижки для самых пушистых гостей.

Инициативная группа по защите бездомных животных Твери организует на фестивале благотворительный сбор в помощь своим подопечным и выставку-раздачу собак для тех, кто ещё не обзавелся преданным лохматым другом.

Гвоздём программы станет непосредственно парад. Он начнётся в 15:30. Большие и маленькие, породистые и «дворянских» кровей собаки, облачённые в костюмы, под восхищённые взгляды публики продефилируют по горсаду в сопровождении гордых хозяев.

Конечно, необходимо учесть один важный момент. «Хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой» - это Антон Павлович Чехов сказал. И дабы не отводить стыдливо глаза ни от взгляда собственного пса, ни от укоряющих взоров других участников собачьего парада, побеспокойтесь об уборке за вашим другом.

Организаторы обещали напомнить всем участникам о том, что хозяева собак должны отвечать за чистоту. Но если в радостных сборах вы об этом позабудете, вам помогут уже на месте.

- Мы предоставим пакетики для уборки тем, кто их забудет. Но всё-таки рассчитываем на благонадёжность наших гостей и на то, что они сами побеспокоятся об уборке за своими питомцами, как это предписывает закон, - сообщила «КП»-Тверь» организатор культурно-массовых мероприятий МУП «Дирекция парков» Евгения Кравцова.

Кстати, напомним, в декабре прошлого года в России был принят закон «Об ответственном обращении с животными», который обязывает владельцев собак убирать экскременты за своими четвероногими друзьями. Так что не забудьте прихватить с собой пакетик, а то и несколько - будет шанс не только сохранить чистоту, но и поделиться с другими участниками парада, а значит, найти себе и своему псу новых друзей.

ВАЖНО!

Чтобы стать частью «Парада собак», до 16 августа необходимо отправить заявку с пометкой «Парад собак» на почту gorsad.tver@bk.ru. В письме укажите породу и кличку питомца, название его костюма, а также имя и контактный телефон хозяина. Вам присвоят персональный номер и познакомят с правилами.