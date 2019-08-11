2019-08-11T18:46:42+03:00
Общество

Тверь попала в последнюю треть рейтинга российских городов по качеству услуг ЖКХ

Составители рейтинга поставили оценки коммунальщикам двухсот городов страны
Виктория ТУШКОВА
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По десятибалльной шкале работа наших коммунальщиков была оценена на 4,9 балла.По десятибалльной шкале работа наших коммунальщиков была оценена на 4,9 балла.Фото: Виктория ЖУКОВА
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Тверь оказалась на 140-м месте из двухсот возможных в рейтинге качества услуг ЖКХ в 2019 году. По десятибалльной шкале работа наших коммунальщиков была оценена на 4,9 балла.

Исследование качества коммунальных услуг в двухстах городах России провели специалисты портала Domofond.ru. Примечательно, что работа служб ЖКХ оценивалась исходя из мнений жителей каждого города, а не цифр официальной статистики. Опрошено по всей стране было более 90 тысяч человек.

Аналитики отмечают, что в целом удовлетворённость услугами ЖКХ не значительно, но упала. В среднем по России коммунальщики получили 5,3 балла из 10 возможных. Это на 0,1 балла меньше, чем в 2018 году.

Самая высокая оценка оказалась ниже семи: 6,9 баллов поставили своим службам ЖКХ жители Ейска. Относительно высокие оценки получили также Тюмень (6,8) и Нижневартовск (6,7).

Коммунальщики Москвы заработали 6,4 балла, обеспечив столице позицию в первой десятке (9-е место рейтинга). С пошлого года столичное коммунальное хозяйство совершило крутой взлёт: год назад им поставили всего 0,4 балла.

Самую низкую оценку, 3,1 балла, получили сразу два города и оба — из Ростовской области: Шахты и Каменск-Шахтинский. Третья с конца позиция у Архангельска (3,6 балла).

Среди причин, которые более всего подогревают недовольство горожан, исследователи назвали непомерно высокие цены за услуги ЖКХ, плохую уборку дорог зимой, а также грязь в межсезонье, плохое состояние подъездов и других общедомовых территорий, отсутствие надлежащего ремонта.

Что касается Твери, к этим проблемам можно добавить постоянно рвущиеся трубы, неполадки в системе вывоза мусора, которые особо часто наблюдались в начале «мусорной реформы», но, так или иначе, случаются и сегодня, а также отсутствие действующей системы ливневой канализации, благодаря чему любой ливень заставляет людей, разувшись, форсировать огромные лужи, в которых иной раз застревает даже техника.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Справедливости ради отметим, что во всех столицах регионов, граничащих с Тверской областью, за исключением Москвы, удовлетворённость жителей системой ЖКХ с прошлого года снизилась. Тем не менее все эти города заняли в рейтинге более высокие позиции, чем Тверь.

Москва: 9 место, 6,4 балла (в 2018 году – 0,4 балла);

Великий Новгород: 69 место, 5,5 балла (в 2018 году – 5,6 балла);

Вологда: 90 место, 5,3 балла (в 2018 году – 5,8 балла);

Псков: 119 место, 5,1 балла (в 2018 году – 5,8 балла);

Смоленск: 126 место, 5,0 баллов (в 2018 году – 5,1 балла).

ИСТОЧНИК KP.RU

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