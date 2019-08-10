Малышей-прыгунов и корифеев тяжёлой атлетики объединил День физкультурника в Твери

Любители спорта собрались на набережной Афанасия Никитина. Было много детей, юные физкультурники не скучали – их развлекали прыжками на батуте, гигантским боулингом и шашками, стрельбой из электронного ружья. Как и взрослые спортсмены, ребятня могла сдать нормативы ГТО.

- Каждый, кто захочет, может попытать свои силы. Все сдают нормативы своей возрастной группы. Даётся по три попытки. В зачёт пойдёт, конечно, самая удачная, - объяснила правила старшая вожатая школы №40 Наталья Малкина, руководившая сдачей нормативов детьми.

У маленьких спортсменов особой популярностью пользовались прыжки в длину. Сдавали нормативы физкультурного комплекса и целыми семьями. Некоторые для этого даже приехали издалека. Татьяна Новожилова и её дети, Даша и Вадим, - гости в Твери, они живут в Конаково.

Спортивная семья Новожиловых специально приехала в Тверь на праздник.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Захотели посмотреть, как празднуют у вас День физкультурника, а заодно и результаты по ГТО попробовать улучшить. Я спорт очень люблю, и дети тоже. Это соревновательный дух, азарт. Ну и здоровье – столько мы пешком бегаем, а ноги больше не болят, - улыбается Татьяна.

Татьяна Новожилова из Конаково улучшила свой предыдущий результат в прыжках.Фото: Виктория ТУШКОВА

Опытный тверской атлет Александр Кустов, к которому проходящие мимо парни-"качки" обращались по свойски - дядя Саша, присматривал за желающими потягать гирю. Сам он к силовым видам спорта приобщился в 16 лет и занятие это никогда не бросал. Сейчас ему 62 и с 16-килограммовой гирей он управляется как с пушинкой.

- В 70-е годы мы всё делали сами, своими силами. Организовали клуб, оборудовали зал, собирали тренажёры, доставали информацию о методиках силовых тренировок. Интернета у нас не было, мы, кто где, доставали зарубежные спортивные журналы, скидывались деньгами и платили девчонкам-переводчицам, они переписывали их на русский, - делится воспоминаниями Александр Николаевич. – Всё на большом энтузиазме было. Однажды мы почти организовали крупные соревнования по бодибилдингу, пригласили спортсменов издалека, но не сложилось.

Гиря что пушинка для опытного атлета Александра Кустова.Фото: Виктория ТУШКОВА

Александр Кустов рассказал, что тогда проездом в Твери оказалась некая московская чиновница. Увидела рекламные плакаты. Идея такого чемпионата даме не понравилась: тогда бодибилдинг многие всё ещё считали чем-то западным. Большой чемпионат отменили. Провели домашние соревнования, скромно и тихо, среди своих.

- Тогда у нас это называлось атлетизмом, по-западному – культуризмом, - рассказывает Александр Кустов. –Люди горели этим. Столько отличных спортсменов в нашем зале начинали и воспитывались тверским Союзом силовых единоборств! Взять только тяжелоатлета Леонида Лохова, сейчас он заслуженный мастер спорта и чемпион мира. А теперь молодёжь к силовым видам спорта равнодушнее, тянется в фитнесс. Сейчас это привлекает. Яркая реклама, красивые тела, пёстрые упаковки спортивного питания. У нас такого не было – детскую молочную смесь употребляли. А многим и вообще спорт не нужен, интернет интереснее.

К жиму гири допускались только взрослые крепкие парни и мужчины.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тем же, кто сдачу нормативов ГТО предпочёл интернету, спортивные достижения, показанные на празднике, зачтут официально. Каждый физкультурник сможет их занести в личный кабинет ГТО и приобщить к прочим результатам.

Дети на физкультурном празднике не скучали.Фото: Виктория ТУШКОВА