Тверская погода сменит гнев на милость

Пятница в Тверской области ожидается по-настоящему ненастной и дождливой, но поспешим успокоить истосковавшихся по теплу и солнцу тверичан: погода смягчит свой скандинавский нрав и подарит нам по-русски душевные выходные дни.

- Суббота и воскресенье, по сравнению с дождливой пятницей, будут просто чудесными! - обрадовала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Небольшой, но коварный циклон, принесший непогоду, отступил, и в выходные мы сможем насладиться вполне комфортным теплом и даже увидеть солнце.

Воистину, всё познаётся в сравнении, и в это суровое лето даже такой прогноз, безусловно, радует: днём в субботу и воскресенье ожидается +20...21, ночью - от 10 до 13 градусов тепла. Благодарить за это стоит южные воздушные потоки, пришедшие на смену колкому северо-западному ветру. Осадки возможны, но дожди будут локальные, несильные и настроения нам подпортить не должны. Атмосферное давление, державшееся в пятницу на отметке всего 730 мм рт. ст., будет повышаться и в воскресенье достигнет нормы в 750 миллиметров.

Увы, но со вторника давление вновь пойдёт на убыль, правда, довольно медленно, так что на хорошую погоду в среду, 14 августа, мы тоже можем рассчитывать. Тем не менее понизившееся атмосферное давление сигнализирует нам о том, что во второй половине будущей недели погода опять может выкинуть какой-нибудь фортель, но пока это лишь предположение - делать прогнозы рано. Лучше займёмся планами на выходные.