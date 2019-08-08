«МегаФон» планирует инвестировать до 2 млрд рублей в обновление розничной сети

Ключевые результаты второго квартала 2019 года

По итогам второго квартала «МегаФон» продемонстрировал уверенный рост основных финансовых показателей [2] при сохранении лояльной базы абонентов. Результаты операционной деятельности свидетельствуют о правильно выбранной стратегии цифровой трансформации:

• Выручка выросла на 4,5% год к году [3] и составила 85,6 млрд руб.

• Показатель OIBDA с учетом положительного влияния МСФО (IFRS) 16 вырос на 20,6% год к году до 38,9 млрд руб., без учета МСФО (IFRS) 16 показатель OIBDA продемонстрировал рост на 4,7% и составил 33,8 млрд руб.

• Показатель рентабельности OIBDA с учетом влияния МСФО (IFRS) 16 достиг 45,4%, без учета МСФО (IFRS) 16 составил 39,4%.

• Чистая прибыль с учетом влияния МСФО (IFRS) 16 составила 2,9 млрд руб., без учета МСФО (IFRS) 16 составила 3,8 млрд руб.

• СAPEX увеличился на 1,2% год к году до 16,4 млрд руб.

• Свободный денежный поток для акционеров [4] снизился на 22,7% и составил 6,1 млрд руб. за счет роста финансовых расходов в связи с привлечением заемных средств для финансирования выкупа акций и ГДР Компании у миноритарных акционеров.

• Чистый долг за квартал сократился до 360,6 млрд руб.

• Число мобильных абонентов выросло на 0,1% год к году и составило 77,6 [5] млн человек на 30 июня 2019 года.

• Число пользователей передачи данных выросло на 6,9% год к году до 34,45 млн человек на 30 июня 2019 года.

В июне 2019 года была завершена процедура выкупа оставшихся акций Компании у миноритарных акционеров. Бумаги «МегаФона» более не торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах. Выкуп акций был произведен частично за счет заемных средств, что привело к увеличению долговой нагрузки с начала этапов выкупа. Компания направила часть прибыли на обслуживание долга.

Концентрация контроля в руках основного акционера позволила «МегаФону» значительно повысить уровень операционной эффективности, продолжить инвестировать в сеть, ускорить внедрение инновационных проектов и запуск цифровых продуктов и услуг в рамках реализации стратегии цифровой трансформации:

• Революционный проект в телеком-ритейле: внедрение инновационного формата магазинов «Салоны Будущего» с объемом инвестиций более 1,5 млрд руб.

• Подписание соглашения с Alibaba, Mail.Ru Group и РФПИ о создании совместного предприятия AliExpress Russia в области электронной коммерции.

• Участие в международном консорциуме для строительства не имеющей аналогов трансконтинентальной подводной высокоскоростной оптической линии между Хельсинки и Токио.

• Продолжение инвестиций в расширение сети и развитие инфраструктуры. По состоянию на 30 июня «МегаФон» сохраняет лидерство по числу базовых станций в России - более 240 тыс. станций всех стандартов связи, включая 100 тыс. станций стандарта LTE и LTE Advanced [6]. Мобильный интернет от «МегаФона» третий год подряд признан самым быстрым в стране по результатам международного исследования Ookla.

[1]. На основании промежуточной сокращенной неаудированной консолидированной отчетности по МСФО за 1-е полугодие 2019 года, прошедшей обзорную проверку АО «КПМГ».

[2]. См. Приложение 1 «Определения» и Приложение 2 «Финансовые показатели, не являющиеся стандартными по МСФО». В связи с округлениями, рассчитанными вручную, финансовые и операционные показатели могут отличаться от представленных результатов.

[3]. Сравнение аналогичных показателей осуществляется за одни и те же периоды в текущем и предыдущем году на ежеквартальной или ежегодной основе.

[4]. Данный показатель представлен без учета влияния МСФО (IFRS) 16.

[5]. Данные включают абонентов Компании в России и абонентов ее дочерних компаний: ЗАО «ТТ мобайл» в Республике Таджикистан, ЗАО «АКВАФОН-GSM» в Республике Абхазия и ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ» в Республике Южная Осетия.

[6]. По данным Роскомнадзора на 30 июня 2019 года.

Геворк Вермишян, генеральный директор Компании, подвел итоги квартала: «Трансформация «МегаФона» в оператора цифровых возможностей продолжается в соответствии с объявленной в мае 2017 года стратегией развития, и я рад объявить результаты прошедшего квартала. Второй квартал был для нас насыщенным событиями, которые способствовали укреплению цифрового лидерства Компании. Мы продолжаем активно наращивать портфель цифровых продуктов и услуг, создающих реальную ценность для наших клиентов во всех сегментах бизнеса, что способствует дальнейшему росту операционных и финансовых показателей Компании.

Ключевым событием второго квартала стало завершение выкупа обыкновенных акций «МегаФона» у миноритарных акционеров - с 3 июня 2019 года они не торгуются на Московской бирже. Мы подписали ряд важных партнерских соглашений, в том числе соглашение о создании совместного предприятия AliExpress Russia и соглашение о строительстве высокоскоростной оптической линии по дну Северного Ледовитого океана, которые приблизят нас к цели стать национальным цифровым лидером.

Мы продолжаем работу по обеспечению своего технологического лидерства. Мы активно участвуем в тестировании и внедрении технологий связи нового поколения, и с гордостью хочу отметить, что «МегаФон» провел первый международный 5G видеозвонок в России. Отдельно не могу не упомянуть, что мобильный интернет «МегаФона» третий год подряд признается самым быстрым в России по данным исследования Ookla».

Никита Орлов, финансовый директор Компании, прокомментировал финансовые результаты квартала: «Во втором квартале 2019 года мы достигли хороших финансовых результатов. Общая выручка продолжила расти, достигнув 85,6 млрд руб., что на 4,5% выше аналогичного периода прошлого года. Сервисная выручка выросла на 3,3% до 78,8 млрд руб. Рост сервисной выручки обеспечен, в свою очередь, продолжающимся ростом выручки от передачи данных и активным продвижением цифровых услуг, которым мы уделяем приоритетное внимание. В результате цифровая выручка Компании увеличилась на 30,2% за год».

Повышение операционной эффективности остается в числе главных стратегических задач «МегаФона», и ее последовательная реализация способствовала росту OIBDA: с учетом МСФО 16 на 20,6% год к году до 38,9 млрд руб., без учета МСФО 16 на 4,7% до 33,8 млрд руб. В результате роста финансовых расходов в связи с привлечением дополнительного финансирования для трех раундов выкупа акций и ГДР в течение 2018 года и первой половины 2019 года чистая прибыль с учетом МСФО 16 составила 2,9 млрд руб., без учета МСФО 16 чистая прибыль составила 3,8 млрд руб.

Основные корпоративные события

Завершение выкупа обыкновенных акций «МегаФона»

В июне 2019 года ООО «МегаФон Финанс», стопроцентное дочернее общество «МегаФона», завершило процедуру выкупа обыкновенных акций Компании, в результате чего приобрело 4 966 749 обыкновенных акций «МегаФона», что составляет около 0,8% от общего количества выпущенных акций. Таким образом, на 30 июня 2019 года количество принадлежащих ООО «МегаФон Финанс» акций составило 29,68%, а в совокупности с акциями, принадлежащими его аффилированным лицам, - 100% обыкновенных акций «МегаФона».

Развитие сетей

Накануне Петербургского международного экономического форума - 2019 (ПМЭФ) «МегаФон» совместно с Ростелекомом и Nokia организовал звонок между Санкт-Петербургом и Хельсинки, который стал первым международным 5G видеозвонком в России.

В рамках ПМЭФ «МегаФон» объявил о создании цифровой 5G-лаборатории в Санкт-Петербургском государственном университете.

В дополнение к инициативам по развитию технологии 5G «МегаФон» активно улучшает качество своей 4G-сети. При содействии компаний Qualcomm Technologies Inc. и Nokia «МегаФон» первым в России достиг скорости 1,6 Гбит/с на пользовательском смартфоне, которая позволяет скачивать видео в формате Full HD за считаные секунды.

Третий год подряд компания Ookla называет «МегаФон» оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России: средняя скорость скачивания составила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных - 11,88 Мбит/с. Независимое исследование проводится ежегодно по всему миру. В России результаты основаны на более чем 8,4 млн замеров, проведенных в первом полугодии 2019 года на 1,64 млн мобильных устройств с приложением Speedtest.

Новые партнерства

В июне 2019 года «МегаФон», Alibaba Group, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия в области электронной коммерции с целью объединения ресурсов и уникального опыта всех партнеров совместного предприятия, которое позволит интегрировать ключевые российские потребительские платформы социальных сетей и электронной коммерции для предпринимателей и потребителей в России и СНГ и ускорить развитие цифровой экономики в России.

Во время ПМЭФ «МегаФон» и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Хельсинки и Токио. Линия будет проходить по дну Северного Ледовитого океана и станет уникальным евро-азиатским маршрутом протяженностью 10 000 км с самой быстрой скоростью передачи сигнала. Цель проекта - соединить три континента, на которых проживает около 85% всего мирового населения. Участие в проекте обеспечит «МегаФону» лидирующую позицию в развитии сетевой инфраструктуры для клиентов Дальнего Востока и Арктики.

«МегаФон» и Fort Ross Ventures, компания, входящая в группу Сбербанка, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области обмена технологиями, инновациями и совместного поиска объектов для инвестиций.

Новинки продуктовой линейки

Согласно цифровой стратегии «МегаФона», рост сегмента корпоративных и государственных клиентов Компании связан с созданием и выводом на рынок комплексных предложений и реализацией проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Во втором квартале 2019 года «МегаФон» запустил несколько новых продуктов и услуг, в том числе реализованных за счет расширения собственной цифровой экосистемы, а также за счет партнерств.

Новый сервис «МегаФона» «ВидеоАналитика» является решением по автоматическому мониторингу клиентских объектов в целях безопасности на основе технологии интернета вещей (IoT).

В рамках продуктовой линейки услуг BPaaS (Бизнес-процессы как сервисы) «МегаФон» представил на рынок «Цифрового помощника юриста» - автоматизированное решение для создания договоров, писем и других юридических документов с использованием высококачественных сканнеров с функцией распознавания текста, обеспечивающих точность более 90% при скорости шесть секунд на страницу.

«МегаФон» обновил свой сервис Content Delivery Network (CDN), который объединяет возможности собственной инфраструктуры и сети доставки контента международного провайдера облачных технологий и edge-решений G-CoreLabs. Данное партнерское решение позволит клиентам значительно ускорить работу сайтов и гарантировать быструю доставку контента даже при пиковых нагрузках на сеть: массовых онлайн-трансляций, рекламных кампаний, обновлений программного обеспечения или DDoS-атак.

«МегаФон» создал собственную платформу экологического мониторинга, основанную на технологии IoT, которая позволяет автоматически собирать и анализировать данные о состоянии окружающей среды для обнаружения и предотвращения нежелательных экологических изменений и чрезвычайных ситуаций.

«МегаФон» совместно с правительством Санкт-Петербурга продемонстрировал работающую модель цифрового управления городским пространством и объектами инженерной и городской инфраструктуры Кронштадта. Данная геосистема позволяет городским властям прогнозировать рост численности населения и его будущие потребности, а также использовать прогнозную аналитику, полученную из агрегации данных самых разных источников информации, для определения оптимальной модели застройки города, планирования и создания социальной, транспортной инфраструктуры и т.д.