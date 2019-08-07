«Ростелеком» начал продажи услуг М2М и «M2M-Контроль» для тверского бизнеса

M2M позволяет настроить автоматический обмен данных между различными устройствами и дистанционно управлять установленными в них SIM-картами. В свою очередь, «M2M-Контроль» призван улучшить логистику и оптимизировать затраты на связь компаниям разных отраслей: транспортного комплекса, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ, ритейла, банковского сектора и других. Платформа услуги полностью находится на территории РФ, что важно для крупных компаний и госзаказчиков.

Виталий Андрюшин, директор Тверского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сервис М2М успешно внедрён многими московскими предприятиями. По словам клиентов, он действительно позволяет сэкономить серьёзные средства на содержание собственной IT-инфраструктуры. Для Твери этот договор стал первым. Наш клиент - крупная региональная транспортно-логистическая компания - приобрёл у нас 1,5 тысячи SIM-карт и теперь сможет онлайн отслеживать данные о расходе топлива, пробеге, геолокации машин и другую информацию, необходимую для эффективной диспетчеризации. Специально для заказчика мы разработали индивидуальное предложение внутри действующего тарифного плана, которое предполагает постоплатную систему расчётов по факту потреблённого трафика. Следующий шаг - подключение услуги «М2М-Контроль» для управления симками через личный кабинет».

Функционал в личном кабинете позволит бизнесу в режиме реального времени отслеживать статусы и геолокацию SIM-карт, которые установлены в датчиках, приборах учёта и другом умном оборудовании. Предприниматели смогут дистанционно связывать SIM-карты с конкретными устройствами, настраивать оповещения, отслеживать каналы передачи информации и получать автоматически сформированную отчётность. M2M-симки можно группировать и при необходимости отключать одним щелчком мыши.

Полный функционал услуги «M2M-Контроль» доступен на любом корпоративном тарифном плане. Предложение отличается гибкостью: клиент может самостоятельно выбрать необходимые для его предприятия опции.