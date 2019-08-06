2019-08-06T13:04:41+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» открыл дополнительный офис

Дополнительный офис ООО «Тверь Водоканал» по обслуживанию населения и приему платежей приступил к работе.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Новый дополнительный офисНовый дополнительный офис
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Абоненты – физические лица теперь могут выбрать, куда им удобнее добраться.Расположен новый пункт приема населения и касса по адресу: г.Тверь, Петербургское ш., 2.

Новый офис предоставляет самый необходимый перечень услуг для населения: здесь можно сообщить данные об установленных приборах учета и передать их показания, внести изменения в лицевой счет при изменении числа собственников или проживающих, получить выписку счета и, также как в головном офисе, оплатить услуги без комиссии.

«Мы нашли возможность пойти навстречу пожеланиям наших абонентов и открыть дополнительный пункт по обслуживанию населения и приему платежей. Благодарим наших партнеров в этом вопросе – «Тверскую генерацию», которая предоставила место для нашего сотрудника в своем офисе на Петербургском шоссе. Мы также прорабатываем возможность открытия дополнительных пунктов «Тверь Водоканала» и в других районах города для еще большего удобства наших абонентов», - говорит генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» Андрей Радченко.

Дополнительный офис «Тверь Водоканала» на Петербургском шоссе принимает население в будние дни: в понедельник и среду – с 10.00 до 18.30, во вторник и четверг – с 08.00 до 16.30, в пятницу с 10.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.50. Суббота и воскресенье – выходные.

Напоминаем также, что в головном офисе по адресу: ул.15 лет Октября, 7 «Тверь Водоканал» продлено время приема населения. Абонентский отдел работает с понедельника по четверг – с 8.00 до 19.00, в пятницу – с 8.00 до 18.00 без перерыва на обед. Касса работает по такому же графику, но с техническим перерывом с 16.45 до 17.00 с понедельника по четверг и с 15.45 до 16.00 в пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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