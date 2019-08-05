В Тверской области мигрантов стало больше, а населения и яиц меньше

В докладе «Социально-экономическое положение России» за первое полугодие 2019 года Верхневолжье в середнячках. Нам есть чем гордиться лишь в динамике роста промышленного производства - вторые по Центральной России. На втором месте с конца мы по объемам работ введенного в эксплуатацию жилья - на втором месте с конца в ЦФО, за год объемы упали на 36,1%.

В регионе стали меньше рождаться и меньше умирать. По естественной убыли населения Верхневолжье на третьем месте в Центральной России. Впереди лишь Ивановская и Тульская области. А в остальном - всё средне и на уровне прошлых лет. Но обо всем по порядку.

Индекс промышленного производства (1 полугодие 2019-го)

+8,2% (-0,5% за год)

Госфинансы

29 199,6 млн рублей поступило от консолидированный бюджет РФ.

Сельское хозяйство посевные площади (под урожай 2019-го)

зерновые и зернобобовые - 70,4 тыс. га (+4,9% за год)

картофель - 14,2 тыс. га (-0,7% за год)

овощи - 2,3 тыс. га (+0,2% за год)

Производство товаров животноводства (1-е полугодие 2019-го)

скот и птица на убой - 96,5 тыс. тонн (-8,1% за год)

молоко - 9,7 тыс. тонн (-2,6% за год)

яйца - 63,8 млн тонн (-8,4% за год)

Строительство

строительство жилых домов (1-е полугодие)

254,4 тыс. кв. м общей площади (+95,7% за год)

ввод в эксплуатацию

1476 - количество зданий

6533,6 млн тонн - объем произведенных работ (-36,1% за год)

Цены (2-й квартал 2019-го)

Жилье

+1,4% - за год

новое жилье +2,1% - за год вторичное жилье

Стоимость минимального набора продуктов (июнь 2019-го)

4496,8 руб. (+3% к среднероссийской стоимости)

Стоимость фиксированного набора потребительских услуг

15245,1 руб. (-5% к среднероссийской стоимости)

Прожиточный минимум

10 843 руб. (за 1-й квартал 2019-го)

Демография (январь - март 2019-го)

4410 чел. родилось (- 291 чел.)

8982 чел. умерло (- 728 чел.)

4572 чел. - естественная убыль населения

Миграция населения (январь - май 2019-го)

15547 чел. прибыло

15079 чел. убыло

Прирост +468 чел. (к прошлому году)

Занятость и безработица (1-е полугодие 2019-го)

652,3 тыс. чел. - занятые

27,3 тыс. чел. - безработные

Уровень занятости - 60,4%

Уровень безработицы - 4%.