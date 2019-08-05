В Тверской области мигрантов стало больше, а населения и яиц меньше
В докладе «Социально-экономическое положение России» за первое полугодие 2019 года Верхневолжье в середнячках. Нам есть чем гордиться лишь в динамике роста промышленного производства - вторые по Центральной России. На втором месте с конца мы по объемам работ введенного в эксплуатацию жилья - на втором месте с конца в ЦФО, за год объемы упали на 36,1%.
В регионе стали меньше рождаться и меньше умирать. По естественной убыли населения Верхневолжье на третьем месте в Центральной России. Впереди лишь Ивановская и Тульская области. А в остальном - всё средне и на уровне прошлых лет. Но обо всем по порядку.
Индекс промышленного производства (1 полугодие 2019-го)
+8,2% (-0,5% за год)
Госфинансы
29 199,6 млн рублей поступило от консолидированный бюджет РФ.
Сельское хозяйство посевные площади (под урожай 2019-го)
зерновые и зернобобовые - 70,4 тыс. га (+4,9% за год)
картофель - 14,2 тыс. га (-0,7% за год)
овощи - 2,3 тыс. га (+0,2% за год)
Производство товаров животноводства (1-е полугодие 2019-го)
скот и птица на убой - 96,5 тыс. тонн (-8,1% за год)
молоко - 9,7 тыс. тонн (-2,6% за год)
яйца - 63,8 млн тонн (-8,4% за год)
Строительство
строительство жилых домов (1-е полугодие)
254,4 тыс. кв. м общей площади (+95,7% за год)
ввод в эксплуатацию
1476 - количество зданий
6533,6 млн тонн - объем произведенных работ (-36,1% за год)
Цены (2-й квартал 2019-го)
Жилье
+1,4% - за год
новое жилье +2,1% - за год вторичное жилье
Стоимость минимального набора продуктов (июнь 2019-го)
4496,8 руб. (+3% к среднероссийской стоимости)
Стоимость фиксированного набора потребительских услуг
15245,1 руб. (-5% к среднероссийской стоимости)
Прожиточный минимум
10 843 руб. (за 1-й квартал 2019-го)
Демография (январь - март 2019-го)
4410 чел. родилось (- 291 чел.)
8982 чел. умерло (- 728 чел.)
4572 чел. - естественная убыль населения
Миграция населения (январь - май 2019-го)
15547 чел. прибыло
15079 чел. убыло
Прирост +468 чел. (к прошлому году)
Занятость и безработица (1-е полугодие 2019-го)
652,3 тыс. чел. - занятые
27,3 тыс. чел. - безработные
Уровень занятости - 60,4%
Уровень безработицы - 4%.
ИСТОЧНИК KP.RU