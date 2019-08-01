Кому в Твери отключат горячую воду с 5 августа

В Твери продолжаются гидравлические испытания и ремонты труб и, соответственно, отключения горячей воды.

Отключать воду, как обычно, будут не по районам, а по участкам. То есть горячей воды может не быть на разных улицах одного района. Поэтому дату отключения дома в нашем справочнике ищите по улице.

Внимание! Гидравлические испытания могут внести в график изменения. Если вашего дома нет в списке, а горячую воду отключили, уточняйте у коммунальщиков по телефону горячей линии: (4822) 78-00-00. Или обращайтесь в единую диспетчерскую службу города: (4822) 34-87-07.

С 5 августа

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕРКИ ул. 20

ДРСУ пос. 2, 5, 6, 7, 7а, 8, 8к1, 9, 10, 11, 15, 15стр.1; КРИВИЧИСКАЯ ул. 6.

С 12 августа

АКАДЕМИКА КАРГИНА ул. 12;

Андрея Дементьева ул. 3, 3 стр. 14, 4, 6, 16, 18/20, 19, 19/63, 21/66, 22, 24, 26;

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ пер. 3, 7, 13, 15;

АФ. НИКИТИНА наб. 72, 74, 80, 82/2, 90/2;

БАЗАНОВОЙ ул. 5, 18, 20, 20;

БЕБЕЛЯ ул. 1, 2, 2к1, 3, 4/43, 5, 7, 10, 41, 42, 44;

БЕЛЯКОВСКИЙ пер. 26/51, 30, 32, 36, 40, 46;

БЛАГОЕВА ул. 2а, 2а, 4к2, 4к3, 18, 44, 76, 76к1;

БРАГИНА ул. 2;

ВОЛЬНОГО НОВГОРОДА ул. 2;

ГОЛЛАНДСКАЯ ул. 14, 21;

ГОРЬКОГО ул. 59, 61, 63/4, 71, 79/2, 100, 102/8, 104, 106, 108, 122/2;

ГРИБОЕДОВА ул. 34/68, 34/68к.1;

ДИМИТРОВА ГЕОРГИЯ ул. 56, 58, 60, 62, 64, 66;

ДОНСКОГО ДМИТРИЯ ул. 34, 38, 44/1;

ДОСТОЕВСКОГО ул. 1/19, 2б, 7к1, 10а, 11к1, 15, 20а;

ЕФИМОВА В. ул. 22, 24;

ЖЕЛЯБОВА ул. 3, 3а, 22, 28, 29/25, 30, 34, 36, 42, 44, 46, 48(50), 57, 58(филиал шк.№12);

ЖИГАРЕВА ул. 5, 7, 19, 21, 31, 33;

ИВАНА СЕДЫХ пер. 1, 4, 6;

КАРПИНСКОГО ул. 9, 16, 18, 22/22, 28;

КОЛЬЦЕВАЯ ул. 80, 82, 82к1;

МИХАИЛА ЯРОСЛАВОВИЧА наб. стр.1, 1;

МИЧУРИНА ул. 4/29, 6/34, 8/31;

МУСОРГСКОГО ул. 15, 17, 19/25, 21, 23, 25;

НОВОТОРЖСКАЯ ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10а, 10Б, 11, 12а, 12б, 14, 15, 16, 16к1, 16к2, 19, 23;

ПАВЛОВА ул. 10, 12;

ПУШКИНСКАЯ ул. 2, 2а, 2б, 6а;

РАДИЩЕВА б-р 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 33, 37, 38/26, 40, 42, 44, 45, 50, 52;

СВОБОДНЫЙ пер. 1, 1в, 1г, 3 к1, 3к.2, 7, 9, 20, 22, 28, 30, 30/2, 43/18;

СИМЕОНОВСКАЯ ул. 1, 5, 7, 9, 14, 22, 30, 33, 33а, 35, 39, 46, 52/12, 54, 58, 60, 63, 65/24, 68, 70;

СЛАВЫ пл. 1, 2;

СМОЛЕНСКИЙ пер. 3, 5;

СОВЕТСКАЯ ул. 1, 1а, 8, 10, 12, 18, 20, 20/22, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 38, 38, 40, 42;

СОФЬИ ПЕРОВСКОЙ ул. 1/45, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10/32, 11, 12, 14, 15, 26, 28, 30, 32;

СТЕПАНА РАЗИНА наб. 1, 2;

СТУДЕНЧЕСКИЙ пер. 5, 10/15, 11а, 12, 21, 23, 25, 26а, 30, 30а;

ТВЕРСКАЯ пл. 2, 2а, 2б, 6, 8, 9;

ТВЕРСКОЙ пр-т 3, 5, 6, 8, 9, 11/55, 12, 13, 15;

ТЕАТРАЛЬНЫЙ пр-д 3а, 3б;

ТРЕХСВЯТСКАЯ ул. 6, 6а, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 25/29, 28, 29, 31, 33/25, 35, 35а;

ТРОИЦКАЯ ул. 2/25, 2а, 38;

ТРУДОЛЮБИЯ пер. 30, 32, 34, 34к1, 35, 35к1, 35к2, 36, 37, 37к1, 39, 39б, 41, 42, 43, 45, 45/28;

ТЬМАКИ Р. наб. 1/32, 20к1, 23, 26, 30/2;

УЧИТЕЛЬСКАЯ ул. 1, 3, 6к1, 13/34, 39, 49;

ХРУСТАЛЬНАЯ ул. 2к1, 2к2, 2к3, 2к5, 4, 4к1, 51, 55;

ЦИММЕРВАЛЬДСКОГО ул. 2, 24;

ШМИДТА б-р 12, 16/14, 21/20, 23, 24.