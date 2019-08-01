Унылая пора не покинет Тверь в начале августа

Осенней прохладцы тверичане хлебнули уже с избытком: того и гляди «гусей крикливый караван» потянется к югу. Увы, но тепло пока не спешит отвоёвывать обратно свои права.

- По большей части мы всё ещё находимся под влиянием Северной Атлантики, - объяснила чудачества нынешнего лета доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Выходные и начало рабочей недели будут прохладными: +14...16 градусов днём и с небольшими локальными дождями. Атмосферное давление продолжает понижаться. В понедельник ожидается 740 мм рт. ст. А вот со вторника давление, возможно, начнёт расти. Но во вторник-среду всё ещё будет зябко.

Тёплый луч надежды на возвращение лета может забрезжить лишь в четверг: по словам Натальи Сердитовой некоторые факторы свидетельствуют о возможной перемене погоды к лучшему. Но пока нам остаётся греться лишь этим предвкушением. Ну и кружечкой-другой ароматного какао.

А между тем, погода, которая утвердилась в Твери и области нынче, больше всего похожа на сентябрьскую. Точнее даже на погоду конца сентября - начала октября. Возможно, привычного нам жаркого лета больше никогда и не будет?

- Всё поменялось. В Сибири сейчас погода такая, какая должна быть у нас. А у нас - сибирская. Это изменение климата, - вздыхает Наталья Евгеньевна. - Оно проявляет себя вовсе не в том, что везде теплеет, а в том, что погода стоит такая, которая для данного места раньше была не характерна. Вспомните только прошлый сентябрь, когда температура достигала 30 градусов!

Что ж, возможно и в этом году летнего тепла мы доберём в сентябре. Но пока об этом говорить ещё рано.