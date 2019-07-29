Опять двойка: В Твери обнаружен ещё один указатель с орфографической ошибкой

Чукча не читатель, чукча - писатель. Ни в коем случае не хотим мы сейчас обидеть представителей славного чукотского народа, среди которых есть много образованных и талантливых людей, но «писатели», составляющие тверские информационные указатели, уже не в первый раз вызывают ассоциацию именно с этим старым советским анекдотом.

В городе обнаружилась очередная табличка с орфографической ошибкой. На съезде со Старого моста в сторону Заволжья дорожный указатель предупреждает водителя о том, что при повороте налево ему необходимо уступить дорогу пешеходам и транспорту, движущемуся со стороны улицы Горького. Вот только, как пишется слово «движущемуся», создатели знака позабыли, а потому и красуется теперь на табличке нелепое «движущИмуся».

Подобные ляпы случаются в Твери периодически. Чего стоит только история с табличкой-указателем «Стела Город воинской Славы», где на три слова пришлось две ошибки. Было написано «Стелла Город воиской Славы». Нелепейшей оплошностью ославились и изготовители самого мемориального комплекса стелы, умудрившиеся вставить лишнюю букву «в» в слово «участвовали». Или недавний случай с Двором Пролетарки: умельцы, смастерившие информационный указатель, перенесли время создания архитектурного комплекса в несуществующий IXX век. И это далеко не все случаи.

Понятно, что дорожные указатели и таблички не профессора филологии составляют, но это не значит, что лепить их надо как попало. Забить пару слов в интернет и проверить орфографию - дело нехитрое. Почему же изготовители и приёмщики дорожных указателей, коли они плохо в школе учились, игнорируют такую простую возможность?