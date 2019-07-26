По ЕСПБ тверичане могут ездить на 56 маршрутах
За шесть месяцев 2019 года, по официальной информации Министерства социальной защиты населения Тверской области, жители региона приобрели 300 тысяч ЕСПБ - единых социальных проездных билетов.
Напомним, ездить по ЕСПБ имеют право все льготники, включая людей с инвалидностью и сирот. Льготный месячный проездной стоит 302 рубля.
Пользоваться таким проездным билетом просто. Его необходимо предъявить кондуктору или водителю при посадке в транспорт на маршруте, работающем по системе льготного проезда. При себе также необходимо иметь документ, подтверждающий право на льготу.
В случае если перевозчик, работающий в системе ЕСПБ, отказал вам в проезде по льготному билету, жалуйтесь в региональное Министерство транспорта: 8 (4822) 34-94-49.
Список маршрутов, на которых предоставляется льготный проезд по ЕСПБ:
Маршруты «ПАТП-1»
Троллейбусы
№ 2 (б-р Профсоюзов - ж/д вокзал)
№ 3 (ул. Левитана - з-д «Центросвар»)
№ 4 (мкр-н «Чайка» - з-д «Центросвар»)
№ 7 (ул. Левитана - мкр-н «Южный» - б-р Профсоюзов)
Автобусы
№ 1 (ж/д вокзал - ЦРБ)
№ 5 (пос. Химинститута - б-р Профсоюзов)
№ 15 (мкр-н «Чайка» - Литвинки)
№ 20 («Энергоремонт» - Мигалово)
№ 21 (мкр-н «Южный» - Мигалово)
№ 30 (мкр-н «Южный» - з-д «Центросвар»)
№ 31 (Мамулино - Перинатальный центр)
№ 33 (Мигалово - ТЦ «Глобус»)
№ 36 (Мамулино - пос. Сахарово)
№ 41 (пос. Химинститута - з-д «Центросвар»)
№ 56 (речной вокзал - пл. Конституции)
№ 104 (рынок - пос. Металлистов)
№ 154 (д. Лебедево - д. Дм. Черкассы)
Маршруты ОАО «Тверьавтотранс»
Автобусы
№ 103 (Тверь - ст. Кулицкая)
№ 121 (Тверь - з/с Савватьевский)
№ 138 (Тверь - Князево)
№ 143 (Тверь - Емельяново - Гостенёво)
№ 128 (Тверь - завод 1 Мая)
Маршруты коммерческих перевозчиков
Автобусы
№ 12 (д. Деревнище - ТЭЦ-3)
№ 14 (Мигалово - ТЭЦ-3)
№ 51 (ТЦ «Метро» - пос. Литвинки)
№ 101 (Тверь - Александровка)
№ 102 (Тверь - Берёзка)
№ 106 (Эммаус (школа-интернат) - Тверь - Эммаус (школа-интернат)
№ 107 (Тверь - Васильевский Мох)
№ 108 (Тверь - Квакшино)
№ 109 (Тверь - Бурашево)
№ 110 (Тверь - Восток)
№ 111 (Тверь - Лямово)
№ 112 (Тверь - Чуприяновка (через пос. им. Крупской)
№ 113 (Тверь - Даниловское)
№ 114 (Тверь - Кумордино)
№ 115 (Тверь - Петровское)
№ 118 (Тверь - Медное - Романово)
№ 117 (Тверь - Кобячево)
№ 120 (Тверь - Старый Погост (через пос. им. Крупской)
№ 122 (Тверь - Старый Погост (через пос. Химинститута)
№ 125-р (Редкино - Тверь)
№ 125 (Тверь - Эммаус - Редкино)
№ 126 (Тверь - зверосовхоз (Ст. Мелково)
№ 132 (Тверь - Большие Горки)
№ 133 (Тверь - Тургиново)
№ 136 (Тверь - Панигино - Полубратово)
№ 137 (Тверь - Нестерово)
№ 139 (Тверь - Лисицкий Бор)
№ 141 (Тверь - Суховерково)
№ 149 (Тверь - ул. Юбилейная (пос. Орша)
№ 156 (Новозавидовский - Тверь)
№ 202 (мясокомбинат - Дмитровское)
№ 223 (Боровлево 1 - мкр-н «Южный» - Черногубово)
№ 225 (Редкино - Кольцово - Тверь)
№ 227 (мкр-н «Южный» - Рябеево - Прудище)
ИСТОЧНИК KP.RU
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