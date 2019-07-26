По ЕСПБ тверичане могут ездить на 56 маршрутах

За шесть месяцев 2019 года, по официальной информации Министерства социальной защиты населения Тверской области, жители региона приобрели 300 тысяч ЕСПБ - единых социальных проездных билетов.

Напомним, ездить по ЕСПБ имеют право все льготники, включая людей с инвалидностью и сирот. Льготный месячный проездной стоит 302 рубля.

Пользоваться таким проездным билетом просто. Его необходимо предъявить кондуктору или водителю при посадке в транспорт на маршруте, работающем по системе льготного проезда. При себе также необходимо иметь документ, подтверждающий право на льготу.

В случае если перевозчик, работающий в системе ЕСПБ, отказал вам в проезде по льготному билету, жалуйтесь в региональное Министерство транспорта: 8 (4822) 34-94-49.

Список маршрутов, на которых предоставляется льготный проезд по ЕСПБ:

Маршруты «ПАТП-1»

Троллейбусы

№ 2 (б-р Профсоюзов - ж/д вокзал)

№ 3 (ул. Левитана - з-д «Центросвар»)

№ 4 (мкр-н «Чайка» - з-д «Центросвар»)

№ 7 (ул. Левитана - мкр-н «Южный» - б-р Профсоюзов)

Автобусы

№ 1 (ж/д вокзал - ЦРБ)

№ 5 (пос. Химинститута - б-р Профсоюзов)

№ 15 (мкр-н «Чайка» - Литвинки)

№ 20 («Энергоремонт» - Мигалово)

№ 21 (мкр-н «Южный» - Мигалово)

№ 30 (мкр-н «Южный» - з-д «Центросвар»)

№ 31 (Мамулино - Перинатальный центр)

№ 33 (Мигалово - ТЦ «Глобус»)

№ 36 (Мамулино - пос. Сахарово)

№ 41 (пос. Химинститута - з-д «Центросвар»)

№ 56 (речной вокзал - пл. Конституции)

№ 104 (рынок - пос. Металлистов)

№ 154 (д. Лебедево - д. Дм. Черкассы)

Маршруты ОАО «Тверьавтотранс»

Автобусы

№ 103 (Тверь - ст. Кулицкая)

№ 121 (Тверь - з/с Савватьевский)

№ 138 (Тверь - Князево)

№ 143 (Тверь - Емельяново - Гостенёво)

№ 128 (Тверь - завод 1 Мая)

Маршруты коммерческих перевозчиков

Автобусы

№ 12 (д. Деревнище - ТЭЦ-3)

№ 14 (Мигалово - ТЭЦ-3)

№ 51 (ТЦ «Метро» - пос. Литвинки)

№ 101 (Тверь - Александровка)

№ 102 (Тверь - Берёзка)

№ 106 (Эммаус (школа-интернат) - Тверь - Эммаус (школа-интернат)

№ 107 (Тверь - Васильевский Мох)

№ 108 (Тверь - Квакшино)

№ 109 (Тверь - Бурашево)

№ 110 (Тверь - Восток)

№ 111 (Тверь - Лямово)

№ 112 (Тверь - Чуприяновка (через пос. им. Крупской)

№ 113 (Тверь - Даниловское)

№ 114 (Тверь - Кумордино)

№ 115 (Тверь - Петровское)

№ 118 (Тверь - Медное - Романово)

№ 117 (Тверь - Кобячево)

№ 120 (Тверь - Старый Погост (через пос. им. Крупской)

№ 122 (Тверь - Старый Погост (через пос. Химинститута)

№ 125-р (Редкино - Тверь)

№ 125 (Тверь - Эммаус - Редкино)

№ 126 (Тверь - зверосовхоз (Ст. Мелково)

№ 132 (Тверь - Большие Горки)

№ 133 (Тверь - Тургиново)

№ 136 (Тверь - Панигино - Полубратово)

№ 137 (Тверь - Нестерово)

№ 139 (Тверь - Лисицкий Бор)

№ 141 (Тверь - Суховерково)

№ 149 (Тверь - ул. Юбилейная (пос. Орша)

№ 156 (Новозавидовский - Тверь)

№ 202 (мясокомбинат - Дмитровское)

№ 223 (Боровлево 1 - мкр-н «Южный» - Черногубово)

№ 225 (Редкино - Кольцово - Тверь)

№ 227 (мкр-н «Южный» - Рябеево - Прудище)