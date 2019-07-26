Прокуратура требует лишить полномочий пять депутатов думы Твери

С требованием прекратить полномочия пяти депутатов Тверской городской Думы (ТГД) в Центральный районный суд обратился прокурор Центрального района Твери.

Как пояснили «КП»-Тверь в областной прокуратуре, речь идет о депутатах, совмещающих руководство муниципальными предприятиями с законотворческой деятельностью в городском парламенте.

Прокуратура не называет имена. Но узнать фамилии муниципальных управленцев в депутатских креслах труда не составляет - их биографии опубликованы на сайте думы. Сегодня руководство тверскими муниципальными предприятиями с работой в гордуме совмещают: Сергей Мамонов (директор Муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери»), Максим Жирков (заместитель директора по развитию МУП «ЖЭК»), Максим Сульман (директор МУП «Тверьгорэлектро»), Ирина Тюрякова (директор МБОУ средняя общеобразовательная школа №4 г.Твери). Директор МУП «ПАТП-1» Артур Сычев в июне покинул свой пост. В марте на должность директора МУП "ЖЭК" назначен Дмитрий Игнатьков.

О невозможности такого совмещения бурно шумели СМИ и общественность еще два года назад, во время выборов в гордуму, но тогда об этом постепенно забыли.

Вопрос вновь стал актуальным в апреле текущего года. Тогда прокуратура Центрального района направила в Думу представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Прокуратурой было установлено, что депутаты-совмещенцы принимали участие в голосованиях по вопросам, касающимся деятельности руководимых ими предприятий. А это создавало конфликт интересов, о котором они знали.

После «сигнала» прокуратуры разобраться с вопросом конфликта интересов в думе пытались своими силами, создав комиссию из числа депутатов. Но конфликта не нашли. Очевидно, прокуратуру такой ответ не устроил.

Судебное заседание назначено на 14 августа.