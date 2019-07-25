Жители села Бурашево под Тверью сетуют, что не могут обналичить деньги или внести платёж по кредиту

В село Бурашево, как и во многие сёла и деревни Тверской области, летом стекаются отдыхающие - пожить вдали от городского шума и навестить родных.

В народе Бурашево известно прежде всего тем, что на его территории находится областной психоневрологический диспансер. Это является неиссякаемым источником шуток, а местный фольклор давно превратил название села в синоним сумасшедшего дома. Но вопреки стереотипам обычно в Бурашево царит идиллическая тишь и благодать.

Есть только одно но: несмотря на близость к областному центру, далеко не все современные блага цивилизации спешат нарушить своим присутствием эту сельскую пастораль. А современному человеку, покинувшему хоть и ненадолго свои каменные джунгли, без благ уже никак.

Взять, например, банкоматы. Выяснилось, что снять наличные с карты в Бурашево очень нелегко. На это начали жаловаться приехавшие на побывку к родственникам отдыхающие: дескать, ни снять денег, ни положить, ни кредит пополнить.

«Будем разбираться», - решили в редакции «КП»-Тверь» и устремились в путь.

- Здравствуйте! А отделение банка как найти у вас тут? - добравшись до места интересуемся у селянина, одиноко шагающего по дороге.

- Отделение... А, сберкасса-то? Вон прямо езжайте, только не работает, наверное, - дружелюбно отвечает мужчина. - А к банкомату, в больнице который, не пускают нас теперь. Не знаю, чем и помочь.

Найдя «сберкассу», понимаем, что нам повезло приехать в Бурашево в один из немногих дней, когда отделение банка открыто. В селе оно одно, да больше, пожалуй, и не нужно. Только вот работает это отделение лишь два дня в неделю - в понедельник и четверг, причём не по полному дню, а с 9:30 до 14:30, с перерывом на обед.

Отделение банка в Бурашево одно, работает дважды в неделю по пол дня, местным жителям приходится приноравливаться к графику.Фото: Виктория ТУШКОВА

График не сказать чтоб удобный, особенно для работающих людей. Поэтому до недавнего времени большинство селян бегали снимать деньги в банкомат, располагающийся на территории областного психоневрологического диспансера.

Потом, что называется, лавочку прикрыли. Диспансер обнесли забором, пройти через который можно только по пропуску.

- Банкомат изначально устанавливался для сотрудников медучреждения, чтобы они могли получать зарплату. Обслуживание жителей села никогда и не предполагалось, - сообщили нам в Тверском областном психоневрологическом диспансере. - Ограждение поставлено в связи с требованием федерального законодательства и по предписаниям контролирующих органов. Почему поднимается этот вопрос, в принципе, не понятно.

Раньше жители села бегали снимать деньги к банкомату на территории диспансера, но теперь путь им преграждает КПП, как того требует закон.Фото: Виктория ТУШКОВА

В администрации Бурашевского сельского поселения о проблеме жителей известно, но там разводят руками - повлиять на ситуацию не в силах.

- Банк сам регламентирует работу своих отделений. Мы обращались с просьбой установить более приемлемый для жителей режим работы, но пока ответа не получили. Банк работает так, как считает экономичным и целесообразным, и сейчас, насколько нам известно, другие объекты для установки своих аппаратов не рассматривает, - обрисовал ситуацию в телефонном разговоре с «КП»-Тверь» первый замглавы администрации Бурашевского сельского поселения Владимир Комаров. - Что касается диспансера, к нему не может быть претензий, потому что такое учреждение по современным нормам должно быть изолировано и огорожено.

Так что жителям села Бурашево пока придётся подстраиваться под график работы единственного отделения банка. Или стараться пользоваться банковскими услугами в Твери, во время визитов в суетливую областную столицу, успокаивая себя, что чистый воздух и атмосфера умиротворения, встречающая любого заглянувшего в Бурашево, всё-таки перевешивает неудобства патриархального сельского уклада.