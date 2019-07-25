2019-07-25T10:28:33+03:00
Общество

«РТЛабс» и «СВАН» создали центр компетенций в сфере информатизации здравоохранения

«РТЛабс» (100%-ная дочерняя компания «Ростелекома») и «СВАН» создали общий центр компетенций для разработки решений и оказания услуг в сфере информатизации здравоохранения.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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ПАО "Ростелеком"ПАО "Ростелеком"
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Совместное предприятие зарегистрировано под названием «РТ Медицинские информационные системы» (ООО «РТ МИС»).

Компания учреждена с целью формирования Единой цифровой платформы в здравоохранении (ЕЦП)на базе уже существующих решений: «Региональной медицинской информационной системы» (развивает «РТЛабс») и «Региональной информационно-аналитической медицинской системы «ПроМед» (продукт Группы компаний «СВАН»). Они обеспечивают автоматизацию основных процессов медицинских учреждений, а также обмен информацией между региональными и федеральными информационными ресурсами в лечебно-диагностическом процессе. Сервисы интегрированы c Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Также в контур ЕЦП войдут: центральный архив медицинских изображений, радиологическая и лабораторная информационные системы, ряд действующих телемедицинских решений.

Перед центром компетенций стоят задачи по развитию технологических решений для комплексной автоматизации региональных медучреждений, систем поддержки принятия решений с использованием больших данных и искусственного интеллекта, а также портала и мобильных приложений для врачей и пациентов.

Создание «РТ МИС» увеличит совокупную долю присутствия компаний-учредителей в регионах до 30%. Объединение накопленных компетенций и лучших практик откроет новые возможности и позволит повысить качество услуг и актуальность сервисов для регионов в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении».

ИСТОЧНИК KP.RU

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