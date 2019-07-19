Поэтов всех времён волновала тема Родины: В Твери открылся III Всероссийский поэтический слёт «Зелёный листок»

Поэзия может быть разной. Воспевающей самые тонкие и трепетные чувства, кричащей о трагедиях, молящей о справедливости или спокойно транслирующей философский опыт автора, познавшего мудрость бытия. Поэзия должна быть. И должна быть разной и талантливой, ведь только тогда читатель сможет найти в ней объяснение всему спектру эмоций человеческой души или понять, насколько сложен и многообразен окружающий мир и каждый человек в нём.

Более пятидесяти талантливых молодых поэтов приехали в Тверь со всей страны 19 июля, чтобы три дня говорить о поэзии, читать стихи, вдохновляться и впитывать опыт известных стихотворцев.

III Всероссийский поэтический слёт «Зелёный листок» традиционно собрал молодых служителей муз, известных российских поэтов, редакторов литературных журналов в единственном в России Доме поэзии, открытом по инициативе Лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева.

Организаторы и члены жюри рассказали журналистам об особенностях слёта этого года на пресс-конференции.

- Важно, чтобы поэтическое слово звучало и продолжалось здесь, на родине Андрея Дмитриевича, — сказала во время своего приветствия художественный руководитель Дома поэзии Анна Пугач-Дементьева, вдова поэта.

С Андреем Дементьевым был дружен губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Сохранение творческого наследия Андрея Дементьева — важная задача в масштабах региона и всей страны. Для своей малой родины - Тверской области - Андрей Дмитриевич всегда был родным человеком. Он умел и работать, и мечтать. Память о нём, его творчестве - это память о целой эпохе, - не раз отмечал глава региона.

О сохранении творческого наследия и поэзии в целом говорили и собравшиеся на конференции почётные гости и члены жюри «Зелёного листка». Журналистам удалось пообщаться с председателем редакторского совета «Литературной газеты» Юрием Поляковым, литературоведом и критиком Павлом Басинским, доцентом кафедры литературного мастерства Литературного института имени Горького Геннадием Красниковым, поэтом, публицистом и критиком Юрием Кубановским и ректором Литературного института Алексеем Варламовым.

Особенным гостем встречи стал актёр, кинорежиссёр, сценарист и директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий, который привёз в Тверь выставку, посвящённую своему легендарному отцу.

Жюри и почётные гости поэтического слёта: Анна Пугач-Дементьева, Андрей Белоцерковский, Никита Высоцкий, Алексей Варламов, Геннадий Красников и Павел БасинскийФото: Виктория ТУШКОВА

Отдельно собравшиеся поговорили о патриотической теме в поэзии, которая в последнее время многим кажется незаслуженно забытой.

- Поэтов всех времён волновала ратная тема, тема родной природы и Родины. Сейчас сложно услышать в теле- или радиоэфире стихи про страну, где мы живём, - заметил Юрий Поляков, и, добавив, что поэзии вообще стало очень мало в эфирном пространстве, призвал собравшихся помочь вернуть её в информационное поле.

Поговорив о начинающих поэтических талантах, о поэтических конкурсах и премиях, о значении для сохранения ценности поэзии таких форумов как «Зелёный листок», почётные гости слёта отправились на открытие выставки «Владимир Высоцкий. Страницы жизни».

Юрий Кубановский и Юрий ПоляковФото: Виктория ТУШКОВА

III Всероссийский поэтический слёт «Зелёный листок», посвящённый 6-летию со дня основания Дома поэзии и Дню рождения его основателя, Андрея Дементьева, продлится три дня. В субботу, 20 июля, в рамках мероприятий слёта состоится Открытие памятной доски поэту Андрею Дементьеву на здании Тверского государственного университета.

16 июля Андрею Дементьеву исполнился бы 91 год. Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области ушёл из жизни 26 июня 2018 года.