Патриарх Кирилл полюбовался Торжком и призвал верующих восстановить Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь

Воскресным утром в Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь служить Божественную литургию приехал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение по случаю праздника - Дня Казанской иконы Божьей Матери, традиционно отмечаемого 21 июля. Приглашение посетить Торжок он получил от митрополита Тверского и Кашинского Саввы в декабре прошлого года во время празднования в столице 700-летия со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского.

На монастырском дворе собралось более трех тысяч верующих, священнослужители в парадных одеждах. Присутствовали губернатор Тверской области Игорь Руденя, почетные гости.

Красивое богослужение длилось два часа. После было причастие и патриаршее слово.

В речи Патриарха, обращенной к пастве после службы, звучал призыв о возрождении обители:

- Те, кто еще не понимают значения этого места, услышав мои слова, пускай примут во внимание, что речь идет не о провинциальном полуразрушенном монастыре, а о великой святыне: одном из самых древних, а может быть, самом древнем русском монастыре. Я обращаюсь ко всем, кто только может содействовать скорейшему восстановлению сей святой обители. Это наш долг, наш христианский долг и наш патриотический долг. Нужно помнить историю своей страны, нужно лелеять памятники, дошедшие до нас из той глубины веков. Потому что без таких памятников разрушается национальное самосознание и в конце концов подрываются патриотические чувства.

Потом Предстоятель РПЦ в сопровождении руководства региона совершил поездку по Торжку, любовался древним городом и его храмами. Патриарх нашел город очень красивым. Отметил, самое замечательное – то, что этот город не подвергся никаким революционным преобразованиям, никаким грандиозным строительствам, никакому уничтожению исторической застройки.

- Я рад тому, что нахожусь в замечательном городе Торжке, чтобы в День Казанской иконы Божией матери помолиться здесь, в Новоторжском монастыре. Это святое место занимает особое место в нашей церковной истории. Со своей стороны я буду делать всё, что могу, чтобы обитель была восстановлена во всей своей первоначальной красоте. Речь идёт о великой святыне, об одном из самых древних монастырей на русской земле, — сказал Патриарх Кирилл и преподнёс в подарок монастырю икону преподобного мученика Макария Каменецкого, преподобного мученика Афанасия Брестского и святителя Никифора Экзарха.

- Монастырь, в котором мы находимся, имеет десятивековую историю. Сегодня мы являемся носителями традиций и продолжателями тех дел, которые происходили на этой земле. Сегодня Торжок – один из красивейших городов. Здесь очень много людей, которые трудятся на его благо, — заметил губернатор Игорь Руденя.

В дар монастырю в праздничный день передали мощи, преподобного Аркадия Новоторжского, ученика основателя обители - Ефрема Новоторжского.

В память о визите на тверскую землю Игорь Руденя и владыка Савва подарили Патриарху тверскую икону Божией матери «Тучная гора».

На заметку

Это был третий визит Патриарха на тверскую землю. В июле 2010 года он посетил в Твери Воскресенский кафедральный собор, Свято-Екатерининский женский монастырь, Троицкий собор («Белая Троица»), собор Вознесения Господня.

2 июля, в день памяти святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, в Старице возглавил церковно-общественные торжества, посвященные 900-летию Свято-Успенского Старицкого монастыря.

В июне 2017 года несколько тысяч паломников во главе с Патриархом отпраздновали 350-летие со дня обретения мощей преподобного Нила Столобенского в монастыре Нило-Столобенская пустынь. В Волговерховье Святейший Патриарх провел чин малого водосвятия на истоке Волги, посетил Никольский храм и Ольгинский женский монастырь.

Справка «КП»

Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь - древнейший в Тверской области. Он основан около 1038 года. В XI-XVII вв. монастырь многократно страдал от междоусобных войн. В 1927-1931 годах был закрыт. В 1925-м на его территории размещена тюрьма, после - лечебно-трудовой профилакторий, с 1993 года - Всероссийский историко-этнографический музей. Монастырь возвращен РПЦ в 1994 году.