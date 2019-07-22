Новая жизнь может начаться с переезда

Семейная жизнь Евгении была счастливой ровно до постановки старшей дочери диагноза – расстройство аутического спектра. У папы быстро прошла любовь к «неправильному» ребенку и жене, находившейся в декрете с младшей дочкой. Маме, помимо вечной нехватки денег, пришлось разрываться между малышкой Настей и Дашей, требовавшей постоянного внимания и походов к специалистам. Бывший муж о себе почти не напоминал, алиментов на содержание детей тоже не было, и Евгения все тащила на себе.

О работе – а Женя всегда мечтала готовить профессионально – пришлось забыть: Даша нуждалась в постоянном присмотре, да и за 40 километров от райцентра из глухой деревни не наездишься. Сегодня, стараниями мамы и специалистов, старшая дочь почти не отличается от сверстников. Три раза в неделю Евгения возит Дашу в районный центр для обучения в коррекционном классе. Девочка мастерит чудесные поделки и прекрасно рисует. Младшая дочь Настя ездит в школу в соседнюю деревню, она очень спортивная и гибкая, а потому мечтает о гимнастическом кружке, но в деревне этого нет.

Из доходов у семьи лишь пенсия по инвалидности. Благотворительный фонд «Константа» помог Евгении с обучением профессии повара и ее уже ждут на работе по специальности. Но все это возможно лишь при переезде в районный центр. Автобус из их деревни ходит нечасто и нерегулярно, из средств передвижения в семье – только собственные ноги и детский велосипед.

Переезд в райцентр разом решил бы все проблемы: дочки регулярно бы посещали развивающие кружки и необходимых специалистов, мама вышла на работу со стабильной зарплатой – и финансовое положение семьи стало бы прочным. Для покупки жилья на материнский капитал в райцентре Евгении не хватает 200 тысяч рублей (часть средств уже собрана фондом).

Квартиру она уже присмотрела: светлая, почти не требующая ремонта, где они могли бы комфортно разместиться с дочками. Все вместе мы можем подарить этой семье шанс на лучшую жизнь в стабильности и благополучии. Давайте поможем маме и двум ее девочкам с переездом, от которого так много зависит в их жизни!

Благотворительный фонд «Константа» открыл сбор помощи для многодетной семьи, вы также можете помочь, отправив SMS со словом «константа» пробел «сумма пожертвования» (цифрами) на короткий номер 3443. Подробная информация на сайте фонда -https://constanta-fund.ru/stories/176.

Публикация подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.