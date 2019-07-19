Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Верхневолжья с Днём освобождения Калининской области от немецко-фашистских захватчиков

19 июля 2019 года отмечается 75-я годовщина полного освобождения Калининской области от немецко-фашистских захватчиков. С Днём освобождения Калининской области ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Верхневолжья поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В годы самой страшной войны в истории человечества наша область приняла на себя тяжелый удар врага. На ее территории более трех лет продолжались ожесточенные сражения, которые имели большое значение для обороны Москвы, победного исхода Сталинградской битвы и всей Великой Отечественной войны. Жители Калининской области проявили беспримерное мужество и твердость духа в борьбе с фашистскими оккупантами. Благодаря стойкости защитников Родины городами воинской славы стали Тверь и Ржев, городами воинской доблести – Белый и Зубцов, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В память о подвиге бойцов Красной Армии в следующем году, к 75-летию Великой Победы, в Тверской области будет воздвигнут масштабный Ржевский мемориал Советскому солдату.

Центральной фигурой Ржевского мемориала станет 25-метровая скульптура Советского солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме.

На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

В музее у мемориала предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Идею создания Ржевского мемориала Советскому солдату поддержал Президент России.