2019-07-18T15:12:05+03:00
Общество

Тверское образование возглавила педагог-новатор из Удомли

На пост руководителя управления образования администрации Твери назначена Наталья Жуковская
Виктория ТУШКОВА
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Наталья Владимировна Жуковская возглавила тверское управление образования. Фото: управление образования администрации Твери.Наталья Владимировна Жуковская возглавила тверское управление образования. Фото: управление образования администрации Твери.
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Наталья Владимировна Жуковская, возглавившая тверское управление образования, до этого работала директором удомельской гимназии № 3 имени космонавта Олега Григорьевича Макарова. До своего назначения на новую должность Наталья Жуковская в системе муниципального или государственного управления постов не занимала, но известно, что была членом Общественной палаты Удомельского района.

Почему руководителем тверского управления образования назначили специалиста из Удомли, а не из Твери, в администрации областной столицы не комментируют, но отмечают, что Наталья Жуковская проявила себя как очень грамотный, деятельный руководитель и новатор.

Работу в гимназии Наталья Жуковская начала в 1995 году с должности учителя математики. Позже заняла пост директора гимназии, где трудилась до настоящего момента. В гимназии создана образовательная инженерно-техническая группа «Атом-класс», имеется планетарий, работают школьные лаборатории и музей космонавтики.

- Наталья Владимировна успешно развивала гимназию, активно применяла в своей работе инновационные методы и воплощала в жизнь передовые идеи. Назначение её на пост - кадровое решение главы города, - сообщили «КП»-Тверь» в администрации Твери.

Напомним, в последнее время городское управление образования в качестве временно исполняющего обязанности руководителя возглавлял Владимир Моргось. До этого он был замом бывшего начальника управления Надежды Афониной, ушедшей с этого поста в минувшем марте. Надежда Александровна руководила городской сферой образования долгие годы. Она оставила должность по собственному желанию и, насколько известно, сейчас никаких властных постов не занимает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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