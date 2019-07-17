2019-07-17T16:26:05+03:00
Общество

Две команды электрического цеха Калининской АЭС стали победителями соревнований добровольных пожарных формирований

6 июля на территории специальной пожарно-спасательной части № 8 (СПСЧ № 8) по охране Калининской АЭС состоялись третьи соревнования добровольных пожарных формирований.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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В этом году на соревновательную полосу препятствий вышли 14 мужских и 3 женские команды, которые сформированы из числа работников цехов и отделов атомной станции.

Состязания проходили по правилам эстафеты. Участники отрабатывали практические навыки по ликвидации возможных пожаров, преодолевали спортивный забор, тушили пожарный противень с помощью огнетушителя, соединяли пожарные рукава. Завершились соревнования испытанием на меткость - добровольцы поражали мишень напором воды из пожарного ствола.

Действия участников соревнований оценивало жюри, в состав которого вошли представители СПСЧ № 8 и отдела пожарной безопасности Калининской АЭС. Судьи учитывали не только скорость прохождения дистанции, но и соблюдение командами всех необходимых правил.

По итогам соревнований добровольных пожарных формирований среди женских команд золотым призером стал боевой расчет электрического цеха, серебро у цеха тепловой автоматики и измерений (ТАИ), бронза у представительниц химического цеха. Среди мужчин первое место также у формирования электроцеха, второе место завоевал цех ТАИ, третье место у команды турбинного цеха № 2. Специальной номинацией «За преданность пожарному делу» награжден дозиметрист отдела радиационной безопасности Вадим Корчагин.

По словам начальника отдела пожарной безопасности Калининской АЭС Алексея Соловьева, год от года добровольные формирования КАЭС совершенствуются и значительно улучшают свои навыки тушения пожара. «Соревнования добровольных пожарных формирований позволяют оценить готовность работников к оперативным действиям в условиях нештатной ситуации и закрепить у них практические навыки применения первичных средств пожаротушения, продемонстрировать приверженность принципам охраны труда, пожарной безопасности и культуры безопасности в целом. Знания и действия, отточенные до автоматизма на практике, повышают профессиональную и психологическую подготовленность персонала, которые при возникновении нештатной ситуации помогут спасти не только оборудование предприятия, но и жизнь персонала», - отметил Алексей Соловьев.

Победители конкурса будут представлять Калининскую АЭС на соревнованиях боевых расчетов добровольных пожарных формирований филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», которые состоятся на Балаковской АЭС в сентябре 2019 года.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Общее построение участников соревнований

Общее построение участников соревнований

ИСТОЧНИК KP.RU

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