2019-07-17T11:51:07+03:00
Общество

«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы

«Ростелеком» оптимизировал работу портала Единой биометрической системы, добавив новые функции как для граждан, так и для представителей банков.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
ПАО "Ростелеком"ПАО "Ростелеком"
Изменить размер текста:

В новой версии портала появился каталог доступных услуг для физических лиц и реестр продуктов для бизнеса.

Теперь граждане могут оформить ряд финансовых услуг без посещения банка. На портале можно ознакомиться с доступными услугами и перейти на сайт банка для их получения. В будущем пользователи смогут получать предложенные услуги в режиме онлайн на самом портале. Сегодня через каталог портала можно открыть дебетовую карту «Тинькофф Банка», сберегательный счет в «Почта Банке», кредитную карту «Совкомбанка», а также оформить кредит на покупку техники. В дальнейшем каталог пополнится более широким перечнем услуг.

Произошли обновления и в разделе «Для бизнеса». Представители банков могут ознакомиться с экосистемой продуктов «Ростелекома» для работы с Единой биометрической системой, выбрать необходимые параметры продуктов и отправить запрос коммерческого предложения прямо на портале. Использование данной экосистемы позволит в минимальные сроки запустить сервисы регистрации биометрии и удаленной идентификации клиентов банков.

Также был структурирован контент портала. Теперь пользователи Единой биометрической системы будут видеть только ту информацию, которая актуальна для их задач. Более того, страницы для граждан теперь адаптируются в соответствии со статусом биометрии, который отражается на главном экране. Это позволяет пользователю быстро получить инструкцию по дальнейшим действиям.

Светлана Озерецковская, руководитель направления продвижения Единой биометрической системы: «Мы обновляем портал Единой биометрической системы, чтобы с помощью современных дизайн-решений обеспечить нашим клиентам лучший пользовательский опыт. Портал должен стать удобным путеводителем для граждан и бизнеса, предоставить все необходимые инструменты для работы с Единой биометрической системой. В дальнейшем мы планируем обновить личный кабинет кредитной организации и мобильное приложение для пользователей в соответствии с дизайн-системой, а также создать новые современные сервисы».

Единая биометрическая система в России начала работать с 30 июня 2018 года. Она является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Сегодня удаленную идентификацию можно пройти в 156 банках, расположенных в 450 городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ростелеком» на треть увеличил число бесплатных точек доступа в интернет в деревнях и селах Тверской области
С января 2019 года «Ростелеком» в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) обеспечил доступом в интернет 36 населенных пунктов Верхневолжья.
Новости 24
Жительница Твери празднует 107-й День рождения
Святейший Патриарх Кирилл посетит Тверскую область
Полицейские задержали мужчину, который поджег иномарку на улице Фадеева в Твери
Бывший осужденный украл ноутбук у жительницы Тверской области
Путь с турбазы в Тверской области закончился аварией
Предпенсионеров из Твери приглашают на ярмарку образовательных услуг
Молодой мужчина и несовершеннолетняя девушка пострадали в ДТП в Тверской области
Спасатели потушили пожар в жилом доме в Тверской области
Жителя Твери оштрафовали за публикацию экстремистских материалов в соцсети
В Тверской области иномарка врезалась в жилой дом, водитель убежал
Вертолет санавиации помог доставить в Тверь пациентку из Нелидова
Ночью в Твери подожгли колеса у иномарки
Спасатели помогли беременной женщине с ребенком выйти из леса в Тверской области
У автовокзала в Твери сбили мотоциклиста
Шесть машин столкнулись на перекрестке в Твери
Студент тверского колледжа предстанет перед судом за контрабанду наркотиков
Участникам "Нашествия" запретили оставлять машины на дорогах Тверской области
Сумка с арбузом стала причиной ДТП со скутером в Тверской области
В Тверской области обокрали квартиру жительницы Андреаполя
Тверские семьи тратят материнский капитал на покупку жилья и образование детей
Тверские следователи проверяют информацию об отказе Фонда капремонта помочь жителям с дома с протекающей крышей
В Тверской области иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю девушку и скрылся в соседнем регионе
Лидером по количеству младенцев, появившихся на свет в Тверской области стал региональный перинатальный центр