2019-07-17T11:24:01+03:00
Общество

Калининская АЭС заботится о природе

Более 430 млн рублей направлено Калининской АЭС на обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды в 2018 году
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Фото: Светлана СИПУНОВАФото: Светлана СИПУНОВА
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Сергей БОЙКО

Об этом сообщил заместитель главного инженера Калининской АЭС по радиационной защите Юрий Мамонтов в ходе публичной презентации отчета по экологической безопасности за 2018 год, которая прошла 10 июля 2019 года в Центре общественной информации КлнАЭС. В мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления, предприятий и организаций города, общественных организаций, журналисты, работники образовательных учреждений.

В 2018 году на Калининской АЭС было проведено искусственное зарыбление озер-охладителей. Все выпуски сточных вод атомной станции оборудованы очистными сооружениями. Благодаря их эффективной работе объем сброса загрязняющих веществ составил 12,78% от лимита, установленного Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу также значительно ниже нормативов и составляет 3,32% от лимита.

Для повышения экологической эффективности и совершенствования методов управления природопользованием на Калининской АЭС функционирует система экологического менеджмента (СЭМ). В 2018 году ресертификационный аудит подтвердил соответствие внедренной на станции СЭМ требованиям новой версии национального и международного стандартов, а также ее результативность.

В отчете по экологической безопасности Калининской АЭС приведены данные о реализации программы производственного экологического контроля, проведении метеорологического мониторинга, мониторинга водных и наземных экосистем, качества атмосферного воздуха, о микроклиматических исследованиях района расположения КлнАЭС.

Также в нем содержится подробная информация о комплексном радиационном мониторинге вокруг АЭС. Автоматизированная система контроля радиационной обстановки АСКРО, включающая 18 мониторинговых станций в 30-километровой зоне расположения КАЭС, в круглосуточном режиме производит замеры радиационного фона.

«Результаты измерений, - отметил Юрий Мамонтов, - показывают, что значения радиационного фона в районе расположения Калининской АЭС находятся в пределах вариаций естественного фона, сложившегося еще до пуска атомной станции».

О достижениях Калининской АЭС в природоохранной деятельности рассказал участникам встречи начальник отдела охраны окружающей среды Андрей Данилкин. В 2018 году КлнАЭС признана победителем в конкурсе «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» в номинации «Наука для экологии», отмечена дипломом Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского за активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна». Кроме того, атомная станция названа Лучшим экологически ответственным предприятием атомной отрасли, одержав победу в XIV Всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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