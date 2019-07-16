2019-07-17T11:12:50+03:00
Общество

«Ростелеком» на треть увеличил число бесплатных точек доступа в интернет в деревнях и селах Тверской области

С января 2019 года «Ростелеком» в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) обеспечил доступом в интернет 36 населенных пунктов Верхневолжья.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
В деревнях, поселках и селах интернет не менее востребован, чем в городахВ деревнях, поселках и селах интернет не менее востребован, чем в городах
Изменить размер текста:

Для этого специалисты компании проложили более 120 километров оптического кабеля в тринадцати районах Тверской области. Таким образом, количество поселков и деревень региона, в которых появился социальный доступ в Сеть, достигло 157.

Для реализации программы по устранению цифрового неравенства в России в 2014 году Федеральное агентство связи («Россвязь») и «Ростелеком» заключили договор об оказании универсальных услуг связи (УУС). По условиям контракта цифровой провайдер разворачивает в малых населенных пунктах страны точки беспроводного доступа в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с.

Виталий Андрюшин, директор Тверского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В деревнях, поселках и селах интернет не менее востребован, чем в городах. Но тянуть оптику ради двух-трех сотен потенциальных абонентов провайдерам просто нерентабельно. Именно поэтому финансовое бремя по устранению цифрового неравенства между городским и сельским населением взяло на себя государство, поручив «Ростелекому» создание сетевой инфраструктуры. За пять лет мы провели масштабную работу по цифровизации районов Верхневолжья. Компания проложила более тысячи километров оптики, обеспечив социальным доступом в Сеть жителей 157 населенных пунктов Тверской области».

Точки доступа УЦН размещены на железобетонных опорах, что позволяет обеспечить круговое Wi-Fi-покрытие в радиусе 100 метров в условиях прямой видимости. В соответствии с российским законодательством для подключения к Сети жителям населенных пунктов нужно пройти авторизацию. Каждая точка УЦН позволяет бесплатно заходить более чем на две тысячи ресурсов, в том числе на Портал государственных услуг Российской Федерации, сайты региональных и местных органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жительница Твери празднует 107-й День рождения
Святейший Патриарх Кирилл посетит Тверскую область
Полицейские задержали мужчину, который поджег иномарку на улице Фадеева в Твери
Бывший осужденный украл ноутбук у жительницы Тверской области
Путь с турбазы в Тверской области закончился аварией
Предпенсионеров из Твери приглашают на ярмарку образовательных услуг
Молодой мужчина и несовершеннолетняя девушка пострадали в ДТП в Тверской области
Спасатели потушили пожар в жилом доме в Тверской области
Жителя Твери оштрафовали за публикацию экстремистских материалов в соцсети
В Тверской области иномарка врезалась в жилой дом, водитель убежал
Вертолет санавиации помог доставить в Тверь пациентку из Нелидова
Ночью в Твери подожгли колеса у иномарки
Спасатели помогли беременной женщине с ребенком выйти из леса в Тверской области
У автовокзала в Твери сбили мотоциклиста
Шесть машин столкнулись на перекрестке в Твери
Студент тверского колледжа предстанет перед судом за контрабанду наркотиков
Участникам "Нашествия" запретили оставлять машины на дорогах Тверской области
Сумка с арбузом стала причиной ДТП со скутером в Тверской области
В Тверской области обокрали квартиру жительницы Андреаполя
Тверские семьи тратят материнский капитал на покупку жилья и образование детей
Тверские следователи проверяют информацию об отказе Фонда капремонта помочь жителям с дома с протекающей крышей
В Тверской области иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю девушку и скрылся в соседнем регионе
Лидером по количеству младенцев, появившихся на свет в Тверской области стал региональный перинатальный центр