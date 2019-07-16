«Ростелеком» на треть увеличил число бесплатных точек доступа в интернет в деревнях и селах Тверской области

Для этого специалисты компании проложили более 120 километров оптического кабеля в тринадцати районах Тверской области. Таким образом, количество поселков и деревень региона, в которых появился социальный доступ в Сеть, достигло 157.

Для реализации программы по устранению цифрового неравенства в России в 2014 году Федеральное агентство связи («Россвязь») и «Ростелеком» заключили договор об оказании универсальных услуг связи (УУС). По условиям контракта цифровой провайдер разворачивает в малых населенных пунктах страны точки беспроводного доступа в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с.

Виталий Андрюшин, директор Тверского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В деревнях, поселках и селах интернет не менее востребован, чем в городах. Но тянуть оптику ради двух-трех сотен потенциальных абонентов провайдерам просто нерентабельно. Именно поэтому финансовое бремя по устранению цифрового неравенства между городским и сельским населением взяло на себя государство, поручив «Ростелекому» создание сетевой инфраструктуры. За пять лет мы провели масштабную работу по цифровизации районов Верхневолжья. Компания проложила более тысячи километров оптики, обеспечив социальным доступом в Сеть жителей 157 населенных пунктов Тверской области».

Точки доступа УЦН размещены на железобетонных опорах, что позволяет обеспечить круговое Wi-Fi-покрытие в радиусе 100 метров в условиях прямой видимости. В соответствии с российским законодательством для подключения к Сети жителям населенных пунктов нужно пройти авторизацию. Каждая точка УЦН позволяет бесплатно заходить более чем на две тысячи ресурсов, в том числе на Портал государственных услуг Российской Федерации, сайты региональных и местных органов власти.