2019-07-17T11:07:17+03:00
Общество

«Ростелеком» поддержал День города Твери

Тверской филиал ПАО «Ростелеком» принял участие в праздновании 884-летия столицы Верхневолжья.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
День города в Твери прошел 14 июляДень города в Твери прошел 14 июля
Изменить размер текста:

Цифровой провайдер организовал развлекательную программу для гостей праздника, продемонстрировал возможности «Видеонаблюдения» и наградил юбилейного абонента этой услуги.

Виталий Андрюшин, директор Тверского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Участие в общегородских мероприятиях позволяет нам рассказать о своих продуктах максимально широкой аудитории. В День города мы представили тверичанам возможности сервиса «Внешнее видеонаблюдение», с помощью которого и провели онлайн-трансляцию с главных площадок праздника. Сотни людей увидели на большом экране, что происходит с другой стороны Волги, на пересечении Свободного переулка и Советской улицы, а также у главного городского фонтана. Уверен, что жители по достоинству оценили скорость передачи сигнала и качество изображения. Кроме того, гости нашей локации приняли участие в торжественной церемонии награждения юбилейного абонента услуги».

Цифровым сервисом уже пользуются семьсот жителей Тверской области. В День города провайдер наградил юбилейного абонента. Им стал Сергей Моничев:

«Когда мы купили дачу, сразу задумались о том, как ее обезопасить. Хотелось быть уверенными, что никто посторонний не хозяйничает на нашем участке, пока мы в городе. Просмотрели много форумов, советовались с друзьями. В итоге выбрали «Внешнее видеонаблюдение» от «Ростелекома». Для подключения услуги я позвонил на горячую линию, узнал детали, и уже на следующий день приехали специалисты. Ну что сказать? Пока я доволен. Камера снимает в высоком разрешении без задержек и сбоев: хоть в кинотеатре показывай».

Сервис «Видеонаблюдение» входит в пакет предложений «Умный дом» и предназначен для удаленного контроля за происходящим вокруг квартиры или дома. В комплект «Внешнего видеонаблюдения» входит наружная видеокамера, запись с которой по защищенным каналам передается в облако «Ростелекома». Камера вандалоустойчива, не боится перепадов температур и осадков, а также отличается широким углом обзора. Запись ведется в HD-качестве. Причем владельцу доступен не только визуальный ряд, но и аудиодорожка: камеры оснащены встроенным микрофоном. Решение легко масштабируемо и позволяет добавлять камеры для достижения лучшего обзора, поэтому именно такие системы «Ростелеком» использует для трансляций на мероприятиях.

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ростелеком» на треть увеличил число бесплатных точек доступа в интернет в деревнях и селах Тверской области
С января 2019 года «Ростелеком» в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) обеспечил доступом в интернет 36 населенных пунктов Верхневолжья.
Новости 24
Жительница Твери празднует 107-й День рождения
Святейший Патриарх Кирилл посетит Тверскую область
Полицейские задержали мужчину, который поджег иномарку на улице Фадеева в Твери
Бывший осужденный украл ноутбук у жительницы Тверской области
Путь с турбазы в Тверской области закончился аварией
Предпенсионеров из Твери приглашают на ярмарку образовательных услуг
Молодой мужчина и несовершеннолетняя девушка пострадали в ДТП в Тверской области
Спасатели потушили пожар в жилом доме в Тверской области
Жителя Твери оштрафовали за публикацию экстремистских материалов в соцсети
В Тверской области иномарка врезалась в жилой дом, водитель убежал
Вертолет санавиации помог доставить в Тверь пациентку из Нелидова
Ночью в Твери подожгли колеса у иномарки
Спасатели помогли беременной женщине с ребенком выйти из леса в Тверской области
У автовокзала в Твери сбили мотоциклиста
Шесть машин столкнулись на перекрестке в Твери
Студент тверского колледжа предстанет перед судом за контрабанду наркотиков
Участникам "Нашествия" запретили оставлять машины на дорогах Тверской области
Сумка с арбузом стала причиной ДТП со скутером в Тверской области
В Тверской области обокрали квартиру жительницы Андреаполя
Тверские семьи тратят материнский капитал на покупку жилья и образование детей
Тверские следователи проверяют информацию об отказе Фонда капремонта помочь жителям с дома с протекающей крышей
В Тверской области иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю девушку и скрылся в соседнем регионе
Лидером по количеству младенцев, появившихся на свет в Тверской области стал региональный перинатальный центр