«Ростелеком» поддержал День города Твери

Цифровой провайдер организовал развлекательную программу для гостей праздника, продемонстрировал возможности «Видеонаблюдения» и наградил юбилейного абонента этой услуги.

Виталий Андрюшин, директор Тверского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Участие в общегородских мероприятиях позволяет нам рассказать о своих продуктах максимально широкой аудитории. В День города мы представили тверичанам возможности сервиса «Внешнее видеонаблюдение», с помощью которого и провели онлайн-трансляцию с главных площадок праздника. Сотни людей увидели на большом экране, что происходит с другой стороны Волги, на пересечении Свободного переулка и Советской улицы, а также у главного городского фонтана. Уверен, что жители по достоинству оценили скорость передачи сигнала и качество изображения. Кроме того, гости нашей локации приняли участие в торжественной церемонии награждения юбилейного абонента услуги».

Цифровым сервисом уже пользуются семьсот жителей Тверской области. В День города провайдер наградил юбилейного абонента. Им стал Сергей Моничев:

«Когда мы купили дачу, сразу задумались о том, как ее обезопасить. Хотелось быть уверенными, что никто посторонний не хозяйничает на нашем участке, пока мы в городе. Просмотрели много форумов, советовались с друзьями. В итоге выбрали «Внешнее видеонаблюдение» от «Ростелекома». Для подключения услуги я позвонил на горячую линию, узнал детали, и уже на следующий день приехали специалисты. Ну что сказать? Пока я доволен. Камера снимает в высоком разрешении без задержек и сбоев: хоть в кинотеатре показывай».

Сервис «Видеонаблюдение» входит в пакет предложений «Умный дом» и предназначен для удаленного контроля за происходящим вокруг квартиры или дома. В комплект «Внешнего видеонаблюдения» входит наружная видеокамера, запись с которой по защищенным каналам передается в облако «Ростелекома». Камера вандалоустойчива, не боится перепадов температур и осадков, а также отличается широким углом обзора. Запись ведется в HD-качестве. Причем владельцу доступен не только визуальный ряд, но и аудиодорожка: камеры оснащены встроенным микрофоном. Решение легко масштабируемо и позволяет добавлять камеры для достижения лучшего обзора, поэтому именно такие системы «Ростелеком» использует для трансляций на мероприятиях.

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"